Cancillería asiste a bolivianos en Rusia e investiga red de reclutamiento para la guerra

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Publicado el 15/07/2026 a las 11h17
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El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, informó que la Cancillería activó todos los protocolos y mecanismos de asistencia consular a los bolivianos que se encuentran en Rusia e inició la indagación sobre éstos tras conocer de una presunta red de reclutamiento.

"Desde ese momento es que nosotros hemos activado de manera inmediata nuestros protocolos de protección y asistencia consular e iniciamos las gestiones correspondientes con nuestra Embajada en Rusia", afirmó la autoridad en entrevista con Bolivia Tv.

Huanca explicó que el Estado tomó conocimiento del caso a partir de las solicitudes de asistencia realizadas por los familiares, quienes manifestaron su preocupación por sus seres queridos, quienes estarían en combate en Rusia.

Aclaró que los bolivianos habrían sido contactados por presuntos intermediarios, quienes les convencieron con ofertas laborales o promesas económicas "que no provenían de canales oficiales", con la posibilidad de obtener la nacionalidad.

"Hemos activado todos los mecanismos consulares e inclusive hemos apoyado a un connacional que en su momento ha tomado la decisión de no participar en esto hechos en Rusia y a través de nuestra embajada hemos realizado las acciones de repatriación", aseveró.

El viceministro aseguró que se investiga "la suscripción de algún contrato de manera voluntaria" y que, en el caso de la denuncia de dos bolivianos fallecidos en la guerra, no existen datos oficiales.

"No tenemos datos así precisos, oficiales sobre fallecimientos; sin embargo, estamos a la espera de una respuesta a una nota oficial que se ha emitido desde la Embajada y de manera responsable brindaremos la información respectiva sobre el deceso de algún boliviano", señaló.

Por otro lado, declaró que se conoce, de una reunión con los familiares, que serían, aproximadamente, 16 ciudadanos bolivianos los que se encontrarían en estos lugares, pero que se trata de un dato por confirmar.

"Son datos que estamos por confirmar, de acuerdo a la reunión con los familiares, quiero que se entienda que no es un dato preciso u oficial, aproximadamente unos 16 ciudadanos bolivianos se encontrarían en estos lugares", indicó.

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