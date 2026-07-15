Embajador de Rusia: "No sabemos nada, pero sí hay mercenarios extranjeros que luchan por dinero"
El embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, indicó este miércoles que desconoce sobre el sistema de reclutamiento de bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque afirmó que, en dicho conflicto, hay mercenarios latinoamericanos.
"No sabemos nada de este sistema de reclutamiento. La embajada no está involucrada, absolutamente en este sistema; sí hay, existe en todo el mundo los mercenarios que luchan por dinero; sabemos que en el conflicto en Ucrania hay mercenarios extranjeros, de América Latina también", indicó Vérchenko.
Aseguró además que no conoce con exactitud si hay o no bolivianos en el conflicto. Dijo que en este caso se debe solicitar apoyo del Ministerio de Defensa en Rusia para la obtención de más información.
La noche del pasado martes, la embajada de Moscú en La Paz emitió un comunicado en el que cuestiona el silencio por la presencia de connacionales en el ejército ucraniano y negó cualquier vínculo con organizaciones o personas que presuntamente están dedicadas al reclutamiento de extranjeros.
"Esta Misión Diplomática destaca inequívocamente que no mantiene ningún vínculo con las supuestas actividades de organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento con dichos fines ni dispone de información sobre la existencia de tales estructuras", mencionaba el comunicado.