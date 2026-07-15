Empieza el debate sobre 50/50, gobernadores se reúnen en La Paz

Por iniciativa del gobernador de La Paz, Luis Revilla,él y sus similares de al menos siete departamentos del país se reunirán mañana en la sede de gobierno para sellar una alianza política orientada a impulsar el 50/50 mediante la aprobación de la redistribución del Impuesto a las Transacciones (IT).

Fue el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien confirmó la reunión y la oportunidad de alcanzar un consenso político que permita impulsar la aprobación de la ley de redistribución del IT, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de reformulación del presupuesto 2026, que se encuentra en la mesa del Senado.

“Esta es la gran oportunidad. No esperemos que sea otra gestión, no esperemos que sea el próximo año, no esperemos que sea otro presidente. Tiene que ser ahora. ¿Por qué ahora? Porque es la gran oportunidad que tenemos los bolivianos, ya que hay un presidente que cree en la autonomía, que cree en el federalismo”, desafió Velasco en la red Unitel.

Al menos siete gobernadores confirmaron su participación.

En el encuentro las autoridades departamentales pretenden construir una posición conjunta sobre la propuesta de distribución de los recursos económicos que se traduzca en una política del 50/50.

En ese encuentro también abordarán otros temas vinculados al financiamiento de diferentes proyectos en los departamentos, además de generar un espacio de coordinación entre las autoridades departamentales y el nivel central para plantear una agenda común.

Hasta ayer, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Pando, Beni y Tarija confirmaron su asistencia, además de la gobernación paceña que se constituye en la anfitriona de la reunión, según radio Fides.