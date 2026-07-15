Evo admite que la coca de Los Yungas es mejor, pero dice la del Chapare es más popular por su precio

El presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y exmandatario del Estado, Evo Morales, admitió este miércoles que la hoja de coca que se produce en Los Yungas de La paz es mejor respecto a la del Chapare; sin embargo, señaló que la de Cochabamba se consume más debido a que tiene precios más bajos.

"La hoja de Los Yungas es mejor que nuestra coca, no podemos negar", señaló Morales en un acto público; sin embargo, aseveró que pobladores de Potosí, Oruro y otros departamentos compran más la coca del Chapare porque "es más barato".

En ese sentido, Morales acusó al Gobierno del presidente Rodrigo Paz de buscar una "erradicación forzosa" de la coca en su región y afirmó que como en el pasado defenderán su producción."

"Están buscando una erradicación forzosa como antes (...) Hemos derrotado a los gringos, ahora vamos a derrotar a un español si intentan eso. Estamos unidos, estamos organizados", advirtió.

Y acotó: "Si no respetan nuestro modelo, es obligarnos a organizarnos y movilizarnos".

Horas antes, Morales ya había denunciado que el Gobierno de Rodrigo Paz tiene un plan para "destrozar" al Trópico de Cochabamba.

En ese sentido, Morales afirmó que ante esa situación junto a Loza se coordinó sostener una "reunión de emergencia" este miércoles en la tarde en Lauca Ñ, para definir cómo "defenderse" ante las "provocaciones" del Gobierno.

"Ahora están vengándose y el plan es: 'vamos a destrozar al Trópico de Cochabamba', y Leonardo (Loza), el gobernador, anoche hemos quedado en una reunión para las 16:00, de urgencia, de emergencia con las centrales, hombres y mujeres acá, en Lauca Ñ", aseveró.