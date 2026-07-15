Fiscalía indagará reclutamiento de bolivianos a Rusia tras dos muertes

Tras las denuncias de la muerte de dos ciudadanos bolivianos reclutados para combatir por Rusia en la guerra con Ucrania, el fiscal general Roger Mariaca anunció ayer que se ha abierto investigaciones de oficio para dar con los responsables de acciones ilegales.

“A las personas que han sido llevadas con mentiras a Rusia y a Europa, hay una investigación abierta, estamos trabajando, y con seguridad, desde la Fiscalía, le vamos a informar las próximas horas. Tenemos la facultad de investigar de oficio”, sostuvo el fiscal.

Una familiar de dos de ellos denunció que fueron llevados con engaños y que murieron en combate. En redes sociales circuló un video en el que otros dos compatriotas afirman que resultaron heridos y que se recuperan de las lesiones.

Según la denuncia, los fallecidos serían José María Soleto Ayala, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28. Ambos eran primos y viajaron a Rusia para trabajar, supuestamente como albañiles. Sin embargo, posteriormente unos intermediarios les ofrecieron incorporarse al frente de batalla con un pago inicial de 16.000 dólares y una remuneración mensual de 3.000 dólares.

Denunció también que al menos 30 hombres de Loma Alta, en Santa Cruz, fueron reclutados por otros bolivianos con la promesa de recibir el salario de $us 16.000.

Rusia

La Embajada de Rusia en Bolivia descartó ayer cualquier vínculo con el supuesto reclutamiento de bolivianos para participar en la guerra en Ucrania y rechazó las acusaciones que la relacionan con esas denuncias, surgidas tras los testimonios de familiares de jóvenes que viajaron a ese país.

Asimismo, la misión aseguró que no mantiene relación con organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento y afirmó que tampoco dispone de información sobre la existencia de esas estructuras. Añadió que, pese a recibir consultas de ciudadanos bolivianos por redes sociales y en la Sección Consular, nunca brindó asistencia, asesoramiento u orientación sobre ese tema.

En Bolivia, los jóvenes y adultos fueron reclutados bajo promesas de realizar trabajos logísticos bien remunerados, sin embargo, una vez llegados a Moscú se les dice que deben estar al frente de la batalla, sin antes recibir semanas de entrenamiento.

A finales de abril, el periódico Infobae se refirió a una red de reclutamiento con engaños que arrastra a latinoamericanos y salvadoreños. Presuntamente operan bajo agencias privadas y facilitadores locales que prometen ofertas laborales legítimas y salarios altos.