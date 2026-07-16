Dejan hasta agosto juicio a Zúñiga y éste dice que es víctima de una trampa

País
Redacción Central
Publicado el 16/07/2026 a las 8h24
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El juicio  contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y otros implicados en la toma de Plaza Murillo el 26 de junio de 2024, fue postergado hasta el 24,25 y 26 de agosto.

El Tribunal Departamental de Justicia (TED) de La Paz determinó el  cuarto intermedio y argumentó la carga procesal que enfrenta la sala encargada del caso.

“El tribunal ha indicado que hará todo lo posible para que todos los acusados terminen de declarar. Hasta el momento, cinco han declarado y varios siguen desaparecidos”, declaró el abogado militar Roger Valverde al término de la audiencia. Aclaró que, hasta ahora, cinco acusados han prestado declaración y que la comparecencia de los demás aún está pendiente.

Oficiales

Valverde indicó que entre quienes ya han testificado se encuentran dos excomandantes, un coronel y un general. Según explicó, las versiones presentadas coinciden en que el despliegue militar correspondió a un ejercicio ordenado dentro de la cadena de mando. “Cada uno ha dado su versión, pero lo fundamental es que fue un ejercicio militar. Existe una estructura de mando que obedeció estrictamente la orden emitida por el comandante en jefe, quien también recibió instrucciones del presidente”, afirmó.

Denuncia

En tanto, Zúñiga acusó al expresidente Luis Arce de tender una “trampa” a las Fuerzas Armadas para montar la retórica de un golpe contra su mandato, además tildó de traidores a los jefes del alto mando militar porque los abandonaron.

“Los movimientos sociales del Gobierno ya nos estaban esperando con carteles, ya sabían con anticipación que nos estaban montando una trampa. El Gobierno nos ha metido una trampa y una emboscada para crear un fantasma del golpe de Estado”, afirmó Zúñiga al salir de la audiencia de juicio.

Durante el cerco militar a plaza Murillo, Zúñiga aseguró que iban a tomar el mando del país e incluso dijo que había un nuevo gabinete; sin embargo, después de su aprehensión aseguró que el movimiento militar fue ordenado por el entonces presidente Luis Arce ante el anuncio de movilizaciones de diferentes sectores contra su Gobierno por la crisis económica.

El exjefe militar se declaró víctima del anterior Gobierno, ratificó que los exministros de Defensa, Edmundo Novillo; de Gobierno, Eduardo Del Castillo; y el exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, fueron parte del plan contra la institución castrense y consideró que deben ser investigados.

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