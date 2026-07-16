El Gobierno alista un decreto para enfrentar desastres que trae El Niño

El Gobierno anunció la emisión de un decreto supremo para reforzar la prevención ante el “Súper Niño” y activó el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Conarade), con el objetivo de anticiparse a los efectos de las sequías e inundaciones previstas y proteger la seguridad alimentaria.

“En estas próximas horas, en estos próximos días, estamos sacando ya un decreto supremo como Gobierno central, porque necesitamos generar esa activación para que tengamos, sí o sí, la posibilidad de prever antes que reaccionar cuando el fenómeno pasó”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Tierras, Óscar Mario Justiniano.

Los fenómenos

La autoridad explicó que las proyecciones apuntan a dos fenómenos casi consecutivos: una sequía que afectaría principalmente al altiplano, los valles y el Chaco, y posibles inundaciones por el incremento del caudal de ríos en Pando, Beni, parte de Santa Cruz y Tarija.

Justiniano señaló que ya se activó el Conarade y que se coordina con Defensa Civil, municipios y gobernaciones para implementar medidas preventivas y emitir las declaratorias que correspondan.

Asimismo, indicó que el Ministerio realiza una evaluación permanente en todo el país mediante sus viceministerios y trabaja con las comunidades y la cooperación internacional para reducir el impacto de estos eventos sobre la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

Pronósticos

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé un incremento de las condiciones de sequía en el occidente del país para octubre y noviembre, y con mayor intensidad a finales de año.

Verónica Quisbert, pronosticadora del Senamhi, explicó que actualmente el fenómeno se encuentra en una fase de El Niño moderado, pero las proyecciones apuntan a que hacia finales de año los valores podrían generar un evento fuerte.

“Esto significa que podríamos registrar mayor porcentaje de sequías, ausencia de precipitaciones en todo lo que es el sector del occidente”, señaló Quisbert.

Añadió que, en contraste, para el oriente se prevén temperaturas más elevadas y más lluvias.