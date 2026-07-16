"No fui elegido para administrar la pobreza": Velasco exige aplicar el plan 50/50

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió que el plan de reparto de recursos llamado "50/50" se incluya en el presupuesto modificado de este año o, a más tardar, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

La autoridad aseguró que esta medida es urgente para rescatar la economía de las gobernaciones.

"No vamos a aceptar que quede fuera de estos presupuestos. Es el inicio de la autonomía real y una deuda histórica con las regiones, los municipios y las universidades", afirmó Velasco.

El gobernador advirtió que con las reglas actuales las gobernaciones "no son viables" y que él no fue elegido para "administrar la pobreza".

Además, señaló que aplicar el "50/50" depende de una decisión política inmediata y no de armar más comisiones técnicas que solo retrasan las soluciones.