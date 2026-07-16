"No fui elegido para administrar la pobreza": Velasco exige aplicar el plan 50/50

País
URGENTEBO
Publicado el 16/07/2026 a las 13h57
ESCUCHA LA NOTICIA

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió que el plan de reparto de recursos llamado "50/50" se incluya en el presupuesto modificado de este año o, a más tardar, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

La autoridad aseguró que esta medida es urgente para rescatar la economía de las gobernaciones.

"No vamos a aceptar que quede fuera de estos presupuestos. Es el inicio de la autonomía real y una deuda histórica con las regiones, los municipios y las universidades", afirmó Velasco.

El gobernador advirtió que con las reglas actuales las gobernaciones "no son viables" y que él no fue elegido para "administrar la pobreza".

Además, señaló que aplicar el "50/50" depende de una decisión política inmediata y no de armar más comisiones técnicas que solo retrasan las soluciones.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán advierte con detener las exportaciones de energía de Medio Oriente
2
Dejan hasta agosto juicio a Zúñiga y éste dice que es víctima de una trampa
3
El Gobierno alista un decreto para enfrentar desastres que trae El Niño
4
Drama de bolivianos en guerra rusa activa pedido de informes y pesquisas
5
La Virgen de Urkupiña visita Cochabamba con mensajes de integración

Lo más compartido

1
EEUU e Irán vuelven a la guerra abierta y tiende a expandirse al Mar Rojo
2
Embajador de Rusia: "No sabemos nada, pero sí hay mercenarios extranjeros que luchan por dinero"
3
Fiscalía indagará reclutamiento de bolivianos a Rusia tras dos muertes
4
El BCP elimina todas las restricciones para el retiro de dólares en cuentas personales
5
Empieza el debate sobre 50/50, gobernadores se reúnen en La Paz

Más en País

16/07/2026
La primera denuncia de reclutamiento de bolivianos para Rusia llegó a la Fiscalía en mayo
Mucho antes de que el tema se hiciera público esta semana en Santa Cruz, la Fiscalía ya investigaba en mayo la captación de bolivianos para enviarlos a Rusia.
Ver más
16/07/2026
El Gobierno alista un decreto para enfrentar desastres que trae El Niño
El Gobierno anunció la emisión de un decreto supremo para reforzar la prevención ante el “Súper Niño” y activó el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos...
Ver más
El juicio  contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y otros implicados en la toma de Plaza Murillo el 26 de junio de 2024, fue postergado hasta el 24,25 y 26 de agosto.
Ver más
16/07/2026
Dejan hasta agosto juicio a Zúñiga y éste dice que es víctima de una trampa
El embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, indicó este miércoles que desconoce sobre el sistema de reclutamiento de bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque afirmó que, en...
Ver más
15/07/2026
Embajador de Rusia: "No sabemos nada, pero sí hay mercenarios extranjeros que luchan por dinero"
El presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y exmandatario del Estado, Evo Morales, admitió este miércoles que la hoja de coca que se produce en Los Yungas de La paz es mejor...
Ver más
15/07/2026
Evo admite que la coca de Los Yungas es mejor, pero dice la del Chapare es más popular por su precio
El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, informó que la Cancillería activó todos los protocolos y mecanismos de asistencia consular a los bolivianos que se encuentran en...
Ver más
15/07/2026
Cancillería asiste a bolivianos en Rusia e investiga red de reclutamiento para la guerra
En Portada
16/07/2026 Cochabamba
Amplían la vacación escolar en Cochabamba, pero el trópico retorna a clases el lunes
Las autoridades de Educación del país determinaron ampliar por una semana el descanso pedagógico en los departamentos de Cochabamba, Potosí, Oruro y Santa Cruz...
vista
16/07/2026 País
La primera denuncia de reclutamiento de bolivianos para Rusia llegó a la Fiscalía en mayo
Mucho antes de que el tema se hiciera público esta semana en Santa Cruz, la Fiscalía ya investigaba en mayo la captación de bolivianos para enviarlos a Rusia.
vista
16/07/2026 Seguridad
Drama de bolivianos en guerra rusa activa pedido de informes y pesquisas
El drama que viven varias familias bolivianas cuyos esposos, padres o hermanos murieron, están heridos o desaparecidos tras enlistarse en la guerra que libran...
vista
16/07/2026 País
Dejan hasta agosto juicio a Zúñiga y éste dice que es víctima de una trampa
El juicio  contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y otros implicados en la toma de Plaza Murillo el 26 de junio de 2024, fue postergado hasta el...
vista
16/07/2026 País
El Gobierno alista un decreto para enfrentar desastres que trae El Niño
El Gobierno anunció la emisión de un decreto supremo para reforzar la prevención ante el “Súper Niño” y activó el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos...
vista
16/07/2026 Economía
Arranca la segunda fase de la devolución de depósitos en dólares en entidades financieras
En la segunda fase de devolución de depósitos en dólares se entregará al menos $us 48 millones en efectivo a personas naturales que mantienen sus ahorros en el...
vista
Actualidad
Las autoridades de Educación del país determinaron ampliar por una semana el descanso pedagógico en los departamentos...
Ver más
16/07/2026 Cochabamba
Amplían la vacación escolar en Cochabamba, pero el trópico retorna a clases el lunes
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió que el plan de reparto de recursos llamado "50/50" se incluya en...
Ver más
16/07/2026 País
"No fui elegido para administrar la pobreza": Velasco exige aplicar el plan 50/50
Mucho antes de que el tema se hiciera público esta semana en Santa Cruz, la Fiscalía ya investigaba en mayo la...
Ver más
16/07/2026 País
La primera denuncia de reclutamiento de bolivianos para Rusia llegó a la Fiscalía en mayo
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), a través de su Unidad de Análisis Económico (...
Ver más
16/07/2026 Economía
Empresarios alertan que la economía de Cochabamba se contraerá 4,15% en 2026
Deportes
Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia mundialista. Cuarenta años después de aquel recordado...
Ver más
15/07/2026 Fútbol Int.
Argentina repite la historia ante Inglaterra: gana 2-1 y llega a la final del Mundial
La Selección Argentina se prepara para disputar una nueva semifinal de la Copa Mundial de la FIFA este miércoles 15 de...
Ver más
15/07/2026 Fútbol
Scaloni: “Para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien”
Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles en una semifinal de la Copa del Mundo, pero llegan a...
Ver más
14/07/2026 Fútbol
Argentina nunca perdió una semifinal mundialista; Inglaterra busca volver a una final tras 60 años
Por segunda semana consecutiva ganó un nuevo trofeo junto al chileno Soto. Gracias a ello ya se encuentra entre los 120...
Ver más
13/07/2026 Tenis
Federico Zeballos no para de sumar títulos y se impone en el Challenger de Bogotá
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Doble Click
Al llegar a la ciudad de La Paz, la primera impresión no siempre la regalan las montañas de la Cordillera de Los Andes...
Ver más
16/07/2026 Cultura
La chola paceña: identidad y cultura que reinventan la moda desde las raíces
Siete artistas, entre ellos tres cochabambinos, lidiarán por el pase a la 14ª edición del Festival Internacional de la...
Ver más
16/07/2026 Música
Música. Siete artistas se disputan el pase al Festival de Punta del Este
El escritor boliviano Gabriel Chávez Casazola continúa cosechando éxitos. Esta vez será distinguido con la Medalla “...
Ver más
15/07/2026 Cultura
Literatura. Medalla “Vicente Huidobro” para Gabriel Chávez
Un formato que se sale de lo común. Las estampillas no siguen el tamaño habitual. El USPS utilizó un formato que aplica...
Ver más
15/07/2026 Cultura
Lanzan una colección de 10 estampillas de Barbie inspiradas en sus profesiones