La primera denuncia de reclutamiento de bolivianos para Rusia llegó a la Fiscalía en mayo

Mucho antes de que el tema se hiciera público esta semana en Santa Cruz, la Fiscalía ya investigaba en mayo la captación de bolivianos para enviarlos a Rusia.

La primera denuncia la hizo un padre de familia. Su hijo, que tiene problemas de salud, fue contactado por estos grupos y llevado a ese país.

La fiscal Alejandra Rocha explicó que ya pidieron ayuda internacional para buscarlo, pero admitió que no logran ubicarlo:

"Actualmente la Fiscalía General del Estado, desde la unidad de cooperación internacional, ha solicitado este tipo de información para poder verificar la misma, (pero) hasta la fecha no se tiene un dato preciso respecto al paradero de este joven", señaló Rocha a UNITEL.

Ahora la Fiscalía investiga un segundo caso con otras seis víctimas en el pueblo de Rincón de Palometas. El delito bajo investigación es el reclutamiento de personas para pelear en guerras extranjeras.