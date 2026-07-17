Tras denuncias, arrestan a allegados de los reclutadores para la guerra en Rusia

País
Redacción Central
Publicado el 17/07/2026 a las 8h59
ESCUCHA LA NOTICIA

La Policía  arrestó ayer  en la capital cruceña a un allegado de Amador Méndez Arancibia, señalado como uno de los reclutadores que captaba a jóvenes bolivianos para enviarlos a la guerra de Rusia y Ucrania.

El operativo, liderado por el grupo de inteligencia DACI, se concentró en la zona sur de la ciudad de  Santa Cruz.

Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que dos personas permanecen arrestadas con fines investigativos, en el marco de las investigaciones por el caso reclutamiento

La Fiscalía y la Policía investigan una red de trata que capta bolivianos para la guerra. La fiscal Alejandra Rocha informó que ya existen tres casos abiertos y 16 víctimas: “El tercer caso ya permitió identificar a un presunto intermediario o reclutador”, señaló.

Para hallar a las víctimas, se rastrean llamadas y viajes, y se pidió ayuda a Rusia, Perú, Colombia y Venezuela. “El caso tiene un carácter transnacional porque organizaciones criminales podrían usar el mismo modus operandi en varios países”, explicó Rocha.

La investigación inició por denuncias de familias de jóvenes que viajaron por ofertas de dinero y luego desaparecieron. “Se encuentran aperturadas tres causas en Santa Cruz; la primera de mayo, la segunda de este mes y la última de Rincón de Palometas”, detalló la fiscal.

Los operativos continúan en distintos puntos de Santa Cruz para identificar y capturar a otros presuntos integrantes de la organización, conformada, presuntamente, por ciudadanos bolivianos y extranjeros dedicados a captar personas para enviarlas al exterior. En el domicilio allanado se encontraron 50 pasaportes.

Implicados

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que uno de los arrestados es el yerno de un presunto reclutador y señaló que su situación jurídica dependerá del avance de las investigaciones.

Aunque el sujeto interceptado admitió su vínculo familiar con Amador Méndez Arancibia, negó rotundamente estar involucrado en las operaciones.

El hombre aseguró desconocer el paradero de su suegro, alegando que perdieron contacto hace mucho tiempo y que se enteró de las acusaciones de trata y tráfico de personas a través de los medios de comunicación.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
2
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
3
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
4
Gobernadores piden el 50/50 desde 2027 con coparticipación tributaria
5
Tras denuncias, arrestan a allegados de los reclutadores para la guerra en Rusia

Lo más compartido

1
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
2
Irán advierte con detener las exportaciones de energía de Medio Oriente
3
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
4
Dejan hasta agosto juicio a Zúñiga y éste dice que es víctima de una trampa
5
Gobernadores piden el 50/50 desde 2027 con coparticipación tributaria

Más en País

17/07/2026
Gobernadores piden el 50/50 desde 2027 con coparticipación tributaria
Los gobernadores de La Paz, Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Tarija y una representación de Pando se reunieron este jueves en la ciudad de El Alto y...
Ver más
16/07/2026
"No fui elegido para administrar la pobreza": Velasco exige aplicar el plan 50/50
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió que el plan de reparto de recursos llamado "50/50" se incluya en el presupuesto modificado de este año o...
Ver más
Mucho antes de que el tema se hiciera público esta semana en Santa Cruz, la Fiscalía ya investigaba en mayo la captación de bolivianos para enviarlos a Rusia.
Ver más
16/07/2026
La primera denuncia de reclutamiento de bolivianos para Rusia llegó a la Fiscalía en mayo
El Gobierno anunció la emisión de un decreto supremo para reforzar la prevención ante el “Súper Niño” y activó el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Conarade), con...
Ver más
16/07/2026
El Gobierno alista un decreto para enfrentar desastres que trae El Niño
El juicio  contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y otros implicados en la toma de Plaza Murillo el 26 de junio de 2024, fue postergado hasta el 24,25 y 26 de agosto.
Ver más
16/07/2026
Dejan hasta agosto juicio a Zúñiga y éste dice que es víctima de una trampa
El embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, indicó este miércoles que desconoce sobre el sistema de reclutamiento de bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque afirmó que, en...
Ver más
15/07/2026
Embajador de Rusia: "No sabemos nada, pero sí hay mercenarios extranjeros que luchan por dinero"
En Portada
16/07/2026 Seguridad
Hallan pasaportes en casa de un sospechoso de captar a bolivianos para la guerra en Rusia
Tras la aprehensión de tres personas en la investigación de los bolivianos reclutados para viajar a Rusia, se encontró pasaportes y otros documentos personales...
vista
16/07/2026 Seguridad
"Fue un show mediático del fiscal de Chile": Liberan carga de madera en la frontera y sector forestal exige resarcimiento de daños
Los camiones con cargamento de madera de exportación que permanecían retenidos desde hace más de 40 días en los pasos fronterizos con Chile y Brasil, fueron...
vista
16/07/2026 Cochabamba
Amplían la vacación escolar en Cochabamba, pero el trópico retorna a clases el lunes
Las autoridades de Educación del país determinaron ampliar por una semana el descanso pedagógico en los departamentos de Cochabamba, Potosí, Oruro y Santa Cruz...
vista
16/07/2026 País
"No fui elegido para administrar la pobreza": Velasco exige aplicar el plan 50/50
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió que el plan de reparto de recursos llamado "50/50" se incluya en el presupuesto modificado de este año o...
vista
16/07/2026 País
La primera denuncia de reclutamiento de bolivianos para Rusia llegó a la Fiscalía en mayo
Mucho antes de que el tema se hiciera público esta semana en Santa Cruz, la Fiscalía ya investigaba en mayo la captación de bolivianos para enviarlos a Rusia.
vista
16/07/2026 Seguridad
Drama de bolivianos en guerra rusa activa pedido de informes y pesquisas
El drama que viven varias familias bolivianas cuyos esposos, padres o hermanos murieron, están heridos o desaparecidos tras enlistarse en la guerra que libran...
vista
Actualidad
La organización no gubernamental Ciudadanía lanzó ayer un proyecto de estudio que analizará la presencia de residuos de...
Ver más
17/07/2026 Cochabamba
Estudio analizará resto de plaguicidas en alimentos de mercados de Cochabamba
El Ministerio de Gobierno informó ayer que laboratorios especializados de Chile y Brasil descartaron la presencia de...
Ver más
17/07/2026 Seguridad
Descartan la presencia de cocaína en la madera y liberan las cargas retenidas
La Policía  arrestó ayer  en la capital cruceña a un allegado de Amador Méndez Arancibia, señalado como uno de los...
Ver más
17/07/2026 País
Tras denuncias, arrestan a allegados de los reclutadores para la guerra en Rusia
Los gobernadores de La Paz, Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Tarija y una representación de Pando se reunieron este...
Ver más
17/07/2026 País
Gobernadores piden el 50/50 desde 2027 con coparticipación tributaria
Deportes
Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia mundialista. Cuarenta años después de aquel recordado...
Ver más
15/07/2026 Fútbol Int.
Argentina repite la historia ante Inglaterra: gana 2-1 y llega a la final del Mundial
La Selección Argentina se prepara para disputar una nueva semifinal de la Copa Mundial de la FIFA este miércoles 15 de...
Ver más
15/07/2026 Fútbol
Scaloni: “Para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien”
Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles en una semifinal de la Copa del Mundo, pero llegan a...
Ver más
14/07/2026 Fútbol
Argentina nunca perdió una semifinal mundialista; Inglaterra busca volver a una final tras 60 años
Por segunda semana consecutiva ganó un nuevo trofeo junto al chileno Soto. Gracias a ello ya se encuentra entre los 120...
Ver más
13/07/2026 Tenis
Federico Zeballos no para de sumar títulos y se impone en el Challenger de Bogotá
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Doble Click
Al llegar a la ciudad de La Paz, la primera impresión no siempre la regalan las montañas de la Cordillera de Los Andes...
Ver más
16/07/2026 Cultura
La chola paceña: identidad y cultura que reinventan la moda desde las raíces
Siete artistas, entre ellos tres cochabambinos, lidiarán por el pase a la 14ª edición del Festival Internacional de la...
Ver más
16/07/2026 Música
Música. Siete artistas se disputan el pase al Festival de Punta del Este
El escritor boliviano Gabriel Chávez Casazola continúa cosechando éxitos. Esta vez será distinguido con la Medalla “...
Ver más
15/07/2026 Cultura
Literatura. Medalla “Vicente Huidobro” para Gabriel Chávez
Un formato que se sale de lo común. Las estampillas no siguen el tamaño habitual. El USPS utilizó un formato que aplica...
Ver más
15/07/2026 Cultura
Lanzan una colección de 10 estampillas de Barbie inspiradas en sus profesiones