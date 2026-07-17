Tras denuncias, arrestan a allegados de los reclutadores para la guerra en Rusia

La Policía arrestó ayer en la capital cruceña a un allegado de Amador Méndez Arancibia, señalado como uno de los reclutadores que captaba a jóvenes bolivianos para enviarlos a la guerra de Rusia y Ucrania.

El operativo, liderado por el grupo de inteligencia DACI, se concentró en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz.

Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que dos personas permanecen arrestadas con fines investigativos, en el marco de las investigaciones por el caso reclutamiento

La Fiscalía y la Policía investigan una red de trata que capta bolivianos para la guerra. La fiscal Alejandra Rocha informó que ya existen tres casos abiertos y 16 víctimas: “El tercer caso ya permitió identificar a un presunto intermediario o reclutador”, señaló.

Para hallar a las víctimas, se rastrean llamadas y viajes, y se pidió ayuda a Rusia, Perú, Colombia y Venezuela. “El caso tiene un carácter transnacional porque organizaciones criminales podrían usar el mismo modus operandi en varios países”, explicó Rocha.

La investigación inició por denuncias de familias de jóvenes que viajaron por ofertas de dinero y luego desaparecieron. “Se encuentran aperturadas tres causas en Santa Cruz; la primera de mayo, la segunda de este mes y la última de Rincón de Palometas”, detalló la fiscal.

Los operativos continúan en distintos puntos de Santa Cruz para identificar y capturar a otros presuntos integrantes de la organización, conformada, presuntamente, por ciudadanos bolivianos y extranjeros dedicados a captar personas para enviarlas al exterior. En el domicilio allanado se encontraron 50 pasaportes.

Implicados

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que uno de los arrestados es el yerno de un presunto reclutador y señaló que su situación jurídica dependerá del avance de las investigaciones.

Aunque el sujeto interceptado admitió su vínculo familiar con Amador Méndez Arancibia, negó rotundamente estar involucrado en las operaciones.

El hombre aseguró desconocer el paradero de su suegro, alegando que perdieron contacto hace mucho tiempo y que se enteró de las acusaciones de trata y tráfico de personas a través de los medios de comunicación.