Gobernadores piden el 50/50 desde 2027 con coparticipación tributaria

Los gobernadores de La Paz, Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Tarija y una representación de Pando se reunieron este jueves en la ciudad de El Alto y acordaron una propuesta de cinco puntos para presentar al presidente Rodrigo Paz.

El planteamiento central busca aplicar la redistribución de recursos del 50/50 de manera gradual a partir de 2027, según reporte de Urgente.bo.

La reunión se realizó en el cholet “Crucero de Los Andes” con el fin de unificar criterios de cara al encuentro nacional convocado para el 5 de agosto en Sucre.

Al evento asistieron los gobernadores Luis Revilla (La Paz), Juan Pablo Velasco (Santa Cruz), Jesús Egüez (Beni), Luis Ayllón (Chuquisaca), Édgar Sánchez (Oruro) y María René Soruco (Tarija). Las gobernaciones de Cochabamba y Potosí no participaron de la cita.

Sobre la propuesta del 50/50, las autoridades departamentales explicaron que la redistribución debe darse a través de la coparticipación tributaria de al menos un impuesto nacional cada año.

Mediante ley

El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, detalló que pedirán mediante ley que el proceso inicie en 2027 con el Impuesto a las Transacciones, avanzando paulatinamente hasta el 2031 para beneficiar también a municipios y a las 11 universidades públicas.

Como primer punto del acuerdo, los gobernadores determinaron exigir la abrogación de las leyes y decretos vigentes desde 2006 que, según denunciaron, “confiscan” de manera ilegal los recursos de las regiones.

Transferencias

Asimismo, resolvieron pedir la transferencia de instituciones del nivel central hacia los departamentos, específicamente aquellas vinculadas a los servicios de salud y al sector minero, como el Senarecom y Sergeomin, bajo el argumento de que las gobernaciones pueden realizar una mejor fiscalización en el territorio.

Durante el encuentro, las autoridades también acordaron conformar la “Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales del país”, una institución de asistencia técnica y coordinación que funcionará de manera similar a la asociación de municipios.

Finalmente, el bloque regional planteó al Gobierno nacional la conformación inmediata de mesas técnicas de trabajo. El gobernador paceño, Luis Revilla, señaló que el objetivo es llegar a la reunión de Sucre con una hoja de ruta definida, para que la cita del 5 de agosto no sea el inicio del debate.