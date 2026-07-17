Ministro de Defensa lamenta fallecimiento de un militar en curso de paracaidismo

País
Redacción Central
Publicado el 17/07/2026 a las 17h26
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, expresó hoy su profundo pesar por el fallecimiento del teniente de Caballería José Raúl Colodro Mercado, destacado instructor del Regimiento de Infantería Aerotransportada N.º 18 “Victoria”, ocurrido durante una actividad de instrucción militar, según un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa.

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento del Tte. Cab. José Raúl Colodro Mercado, destacado instructor del Regimiento de Infantería Aerotransportada N.º 18 ‘Victoria’, ocurrido durante una actividad de instrucción militar. Hoy las Fuerzas Armadas pierden a un oficial que hizo del profesionalismo, la disciplina y la vocación de servicio parte esencial de su vida militar.

En nombre del Ministerio de Defensa y de manera personal, hago llegar mis más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a sus camaradas. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este momento de profundo dolor.

Honramos su memoria, su servicio y su compromiso con la Patria. Descanse en paz, teniente Colodro”, manifestó la autoridad.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Comando General del Ejército, el oficial realizaba su séptimo salto como parte de las actividades programadas de instrucción cuando se produjo el lamentable hecho en inmediaciones de la zona de lanzamiento de la población de San Benito, en el sector de la laguna El Carmen.

El Comando informó que, conforme a los procedimientos institucionales vigentes, se dispuso el inicio de las investigaciones técnicas y administrativas correspondientes, con el propósito de establecer, de manera objetiva, las circunstancias en las que ocurrió el hecho. En ese marco, las autoridades señalaron que será necesario esperar los resultados oficiales antes de emitir conclusiones.

“En tanto concluyan dichas investigaciones, corresponde aguardar los informes oficiales, evitando anticipar conclusiones o especulaciones sobre las causas del accidente”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, el Ejército de Bolivia reafirmó su compromiso permanente con el estricto cumplimiento y la continua revisión de las normas y protocolos de seguridad en todas las actividades de instrucción y entrenamiento, priorizando la protección de la vida y la integridad de su personal. En ese contexto, el Ministerio de Defensa manifestó su pleno respaldo a las actuaciones institucionales orientadas al esclarecimiento de este lamentable suceso.

 

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