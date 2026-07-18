Fuertes vientos causan estragos en Santa Cruz: Reportan incendios y árboles caídos

País
AGENCIAS
Publicado el 18/07/2026 a las 16h13
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Los fuertes vientos que azotan a Santa Cruz, con ráfagas que oscilan de 90 a 120 kilómetros por hora, provocaron diversas emergencias en la capital departamental: la alerta roja activada por las autoridades derivó en reportes de incendios y la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad, mientras los equipos de respuesta permanecen movilizados, según un reporte de Unitel.

Según el reporte de Rafael Abasto, jefe de Emergencia Municipal, se desplegaron los equipos para atender las contingencias y brindar una respuesta a la población mientras continúen las condiciones adversas.

“Ante la emisión de una alerta roja por fuertes vientos que oscilan desde los 90 hasta los 120 kilómetros por hora, el Gobierno Autónomo Municipal ha activado las unidades de primera respuesta para poder dar una atención óptima a lo que es el ciudadano”, señaló Abasto.

Desde la emisión de la alerta, registrada el 15 de julio, las autoridades reportaron 25 llamadas relacionadas con incendios, quemas y árboles caídos. De ese total, 11 casos requirieron la intervención de los equipos municipales por tratarse de emergencias en diferentes zonas de la ciudad.

Entre los incidentes atendidos se encuentran caídas de árboles sobre viviendas, la vía pública y un vehículo, además de emergencias vinculadas a incendios forestales y de interfaz.

El municipio recomendó evitar quemas, asegurar techos, toldos y objetos que puedan desprenderse por el viento, además de no estacionar vehículos debajo de árboles o estructuras inestables.

“A todo el personal que trabaja en la construcción civil, por favor, ocupar todo lo que vaya a ser los dispositivos de seguridad, casco, arneses, líneas de vida, para evitar tener una emergencia y así afectar nuestra integridad”, exhortó Abasto.

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