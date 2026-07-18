Gobierno unifica acciones para la prevención, preparación y respuesta frente a incendios en Santa Cruz

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Publicado el 18/07/2026 a las 11h34
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El Ministerio de Defensa junto a la Gobernación de Santa Cruz y representantes del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) unificaron estrategias para la implementación de un plan integral de prevención, preparación y respuesta frente a los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz.

Durante el encuentro se definieron líneas de acción orientadas a la implementación de un plan preventivo basado en la concienciación de la población, el fortalecimiento de las medidas de prevención, la aplicación del marco sancionatorio vigente y la difusión de las consecuencias ambientales, sociales y económicas que generan los incendios forestales, reportó esta cartera de Estado.

Explicó que otro tema que se acordó fue consolidar un esquema permanente de coordinación entre los distintos niveles del Estado, estableciendo responsabilidades específicas para las instituciones competentes y conformando una estructura operativa de mando y coordinación que permita integrar a los equipos de respuesta durante las emergencias.

La reunión fue liderada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, junto al viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero. Participaron la Unidad Militar de Emergencias y Ecología, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santiestevan, y representantes del COED, con el objetivo de unificar esfuerzos y fortalecer la capacidad operativa de respuesta.

Desde esta cartera de Estado destacaron que esta articulación institucional permitirá optimizar la toma de decisiones, mejorar la movilización de recursos y garantizar una respuesta más rápida, eficiente e integral ante los incendios forestales, reafirmando el compromiso del Gobierno nacional de proteger la vida de la población, el patrimonio natural y los medios de vida de las comunidades afectadas.

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