Ministro Zamora instruye a la ABE el monitoreo satelital de incendios y focos de calor

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, instruyó a la Agencia Boliviana Espacial (ABE) realizar el monitoreo satelital de incendios forestales y focos de calor, en el marco de las acciones impulsadas por el presidente Rodrigo Paz para anticiparse a las emergencias y evitar desastres ambientales como los registrados en el pasado, según el reporte del Ministerio.

La plataforma fue desarrollada por el Laboratorio de Procesamiento y Análisis de Imágenes Satelitales (LPAIS); ingresé aquí para ver los reportes: https://sots.abe.bo/. Funciona las 24 horas del día.

La plataforma procesa y analiza información proveniente de diferentes satélites de observación de la Tierra, para actualizar los focos de calor y brindar información estratégica para la atención de emergencias. Su desarrollo cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

A través de esta herramienta es posible identificar la extensión de los incendios, su evolución, los caminos de acceso, las fuentes de agua y la presencia de viviendas o infraestructura en riesgo, proporcionando información clave para que bomberos, equipos de primera respuesta y autoridades planifiquen sus operaciones de manera más rápida, segura y eficiente.

La plataforma es de fácil acceso y uso, y constituye una capacidad tecnológica de la ABE al servicio del Estado para fortalecer la gestión de riesgos.

Tras un sobrevuelo sobre las serranías en el municipio de San Lorenzo (Tarija), para verificar la magnitud del incendio forestal que afecta la zona, el ministro Zamora dijo que el Gobierno Nacional actúa desde hace días y ahora refuerza las operaciones de mitigación para evitar que se salga de control. Parte de ello, fue instruir el monitoreo permanente con imágenes satelitales.