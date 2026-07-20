Alcaldía cruceña denuncia que la gestión de Jhonny Fernández dejó unos 100 contratos inconclusos

El secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Limpias informó que la gestión del exalcalde Jhonny Fernández, dejó alrededor de 100 contratos inconclusos, entre obras, servicios, supervisiones, entre otros, según un reporte de Unitel.

“Tenemos muchas obras que iniciaron y no llegaron a su fin; como la del viaducto del Plan 3000, esa es una obra inconclusa, no llegó a su fin y la supervisión de esa obra tampoco llegó a su fin” señaló Limpias.

Asimismo, explicó, que similar situación se da con módulos escolares, que no se concluyen desde el 2021. Serían alrededor de ocho.

Ante la consulta de la afectación económica, Limpias indicó que así fuera 1 millón o 100 millones de bolivianos, es plata del municipio la que que debió invertirse en obras.

“Es plata de la gente que está invertida, que no está cumpliendo el fin para lo cual fue destinada. Nosotros tenemos que hacer que esa plata invertida llegue a cumplir su fin”, resaltó.

Ante esa situación, señaló que en esta gestión priorizarán el área de salud y educación, además del viaducto del Plan 3.000.

“Esto dejó un daño económico muy grande a Santa Cruz. El daño es el manejo irresponsable de los recursos en su momento causó un daño en los barrios y vamos a darle solución”, reiteró el secretario de Obras Públicas.