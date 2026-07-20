Cuantifican 809 focos de calor en Bolivia; la mayoría se reporta en Tarija y Santa Cruz

Bolivia contabiliza 809 focos de calor, de acuerdo con el reporte del pronosticador Marcelo Peñaloza, del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología (Senamhi), la mayor concentración se encuentra en Santa Cruz con 237 puntos calientes, y Tarija, con 207, donde, además, se identificaron incendios forestales y quemas.

“El último reporte que se tuvo esta mañana, oficial de la Dirección Forestal, ha contabilizado 809 puntos calientes detectados. Y con respecto a incendios forestales o quemados, una gran mayoría de esos puntos calientes se encuentran en el departamento de Santa Cruz”, señaló a Urgente.bo.

El experto señaló que las condiciones meteorológicas actuales favorecen la aparición y propagación de estos focos debido a las altas temperaturas y la baja humedad y los vientos moderados a fuertes que alcanzan velocidades entre 70 a 90 km/h en el sector.

"Hay varios factores meteorológicos que afectan el incremento de estos puntos calientes, como la temperatura máxima, la baja humedad relativa y también los vientos.", informó.

Sin embargo, se prevé que el ingreso de un frente frío contribuya a reducir esta situación. El pronóstico contempla un descenso de temperaturas, además de chubascos aislados y lluvias de baja intensidad, especialmente en Santa Cruz y la región del Chaco, lo que podría disminuir la cantidad de focos de calor en los próximos días.