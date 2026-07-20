Cuantifican 809 focos de calor en Bolivia; la mayoría se reporta en Tarija y Santa Cruz

País
URGENTEBO
Publicado el 20/07/2026 a las 13h45
ESCUCHA LA NOTICIA

Bolivia contabiliza 809 focos de calor, de acuerdo con el reporte del pronosticador Marcelo Peñaloza, del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología (Senamhi), la mayor concentración se encuentra en Santa Cruz con 237 puntos calientes, y Tarija, con 207, donde, además, se identificaron incendios forestales y quemas.

“El último reporte que se tuvo esta mañana, oficial de la Dirección Forestal, ha contabilizado 809 puntos calientes detectados. Y con respecto a incendios forestales o quemados, una gran mayoría de esos puntos calientes se encuentran en el departamento de Santa Cruz”, señaló a Urgente.bo.

El experto señaló que las condiciones meteorológicas actuales favorecen la aparición y propagación de estos focos debido a las altas temperaturas y la baja humedad y los vientos moderados a fuertes que alcanzan velocidades entre 70 a 90 km/h en el sector.

"Hay varios factores meteorológicos que afectan el incremento de estos puntos calientes, como la temperatura máxima, la baja humedad relativa y también los vientos.", informó.

Sin embargo, se prevé que el ingreso de un frente frío contribuya a reducir esta situación. El pronóstico contempla un descenso de temperaturas, además de chubascos aislados y lluvias de baja intensidad, especialmente en Santa Cruz y la región del Chaco, lo que podría disminuir la cantidad de focos de calor en los próximos días.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Las momias preincaicas escriben un nuevo capítulo de la historia
2
La Gobernación ratifica el feriado departamental el 14 de agosto por Urkupiña
3
Contienen el incendio en el valle de Tarija y culpan a los chaqueos
4
Algunos números del Mundial
5
Jubileo afirma: pobreza tiene rostro de mujer, joven y campesino

Lo más compartido

1
Engaño, lágrimas y pobreza van detrás del reclutamiento para Rusia
2
Sismo de 5.1 en Junin deja 6 fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados
3
Pastor muere baleado durante un culto en una iglesia de Shinahota
4
Recluso abatido en Chonchocoro portaba arma y granada de guerra; seis policías son investigados
5
Vicepresidente: “Actualmente no hay ninguna relación con Rodrigo Paz”

Más en País

20/07/2026
Alcaldía cruceña denuncia que la gestión de Jhonny Fernández dejó unos 100 contratos inconclusos
El secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Limpias informó que la gestión del exalcalde Jhonny Fernández, dejó alrededor...
Ver más
20/07/2026
Tarija, Santa Cruz y Cochabamba son afectados por incendios forestales
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora informó que Tarija, Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que están siendo afectados por los incendios...
Ver más
El Gobierno informó ayer domingo que el incendio forestal registrado en las comunidades de Quirusillas, Tucumillas y Erquiz Ceiba, en el departamento de Tarija, fue contenido luego de tres días de...
Ver más
20/07/2026
Contienen el incendio en el valle de Tarija y culpan a los chaqueos
Un absoluto silencio domina una de las salas del Museo Nacional de Arqueología (Munarq). Detrás de vitrinas y depósitos descansan cuerpos que sobrevivieron siglos bajo tierra y que ahora responden...
Ver más
20/07/2026
Las momias preincaicas escriben un nuevo capítulo de la historia
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, instruyó a la Agencia Boliviana Espacial (ABE) realizar el monitoreo satelital de incendios forestales y focos de calor, en el marco de las acciones...
Ver más
19/07/2026
Ministro Zamora instruye a la ABE el monitoreo satelital de incendios y focos de calor
El semáforo marca el ritmo de sus vidas. Mientras otros niños de su edad terminan las tareas escolares y salen a jugar con sus amigos, ellos pasan horas en avenidas y rotondas, extendiendo la mano,...
Ver más
19/07/2026
Niños sobreviven víctimas de la mendicidad y el trabajo forzado en las rotondas
En Portada
20/07/2026 Seguridad
Atraco en Equipetrol ocurrió minutos después que una mujer depositó Bs 121.000; delincuente solo se llevó Bs 20.000
Un atraco se registró la mañana de este lunes en una entidad financiera, ubicada en la zona de Equipetrol, en la capital cruceña. Según el informe del...
vista
20/07/2026 Seguridad
Reportan atraco en una entidad financiera en la zona de Equipetrol en Santa Cruz
Antes del medio día de este lunes, un presunto atraco fue reportado en la sucursal del Banco FIE en la zona de Equipetrol sobre la avenida San Martín en la...
vista
20/07/2026 Fútbol
España festeja su triunfo en la Copa del Mundo con sus fanáticos
La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 120.000 personas las concentradas en la plaza de Cibeles para recibir a los campeones del mundo.
vista
20/07/2026 País
Cuantifican 809 focos de calor en Bolivia; la mayoría se reporta en Tarija y Santa Cruz
Bolivia contabiliza 809 focos de calor, de acuerdo con el reporte del pronosticador Marcelo Peñaloza, del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología (...
vista
20/07/2026 Seguridad
Recluso abatido en Chonchocoro portaba arma y granada de guerra; seis policías son investigados
El reo de nacionalidad brasilera que falleció el pasado domingo en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha en La Paz, fue abatido por tres...
vista
20/07/2026 Cochabamba
La Gobernación ratifica el feriado departamental el 14 de agosto por Urkupiña
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, ratificó este lunes en conferencia de prensa la vigencia del feriado departamental del 14 de agosto, establecido...
vista
Actualidad
El reo de nacionalidad brasilera que falleció el pasado domingo en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha...
Ver más
20/07/2026 Seguridad
Recluso abatido en Chonchocoro portaba arma y granada de guerra; seis policías son investigados
Un atraco se registró la mañana de este lunes en una entidad financiera, ubicada en la zona de Equipetrol, en la...
Ver más
20/07/2026 Seguridad
Atraco en Equipetrol ocurrió minutos después que una mujer depositó Bs 121.000; delincuente solo se llevó Bs 20.000
Bolivia contabiliza 809 focos de calor, de acuerdo con el reporte del pronosticador Marcelo Peñaloza, del Servicio...
Ver más
20/07/2026 País
Cuantifican 809 focos de calor en Bolivia; la mayoría se reporta en Tarija y Santa Cruz
Antes del medio día de este lunes, un presunto atraco fue reportado en la sucursal del Banco FIE en la zona de...
Ver más
20/07/2026 Seguridad
Reportan atraco en una entidad financiera en la zona de Equipetrol en Santa Cruz
Deportes
La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 120.000 personas las concentradas en la plaza de Cibeles para...
Ver más
20/07/2026 Fútbol
España festeja su triunfo en la Copa del Mundo con sus fanáticos
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
Scaloni rompe en llanto y deja abierta la posibilidad de marcharse de la Albiceleste
La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
La Roja emprende viaje a Madrid para festejar con su gente su segunda estrella
Lionel Messi se quebró en llanto al bajar del podio tras la derrota de la selección argentina ante España en la final...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
El llanto de Messi tras perder la final del Mundial y la ovación que recibió de los hinchas argentinos
Doble Click
Espectáculos culturales para todos los gustos tiene en cartelera cochabambina para la semana 30 del año , destacando la...
Ver más
20/07/2026 Cultura
Cartelera: Una semana con diversas actividades culturales
Mientras el mundo hablaba del Mundial 2026, también empezó a hablar, de forma bastante inesperada, de cíclopes, sirenas...
Ver más
20/07/2026 Cine
La Odisea de Nolan: por qué Homero sigue siendo tendencia 3.200 años después
El episodio 140 del Podcast Los Tiempos cuenta con la presencia del profesor Koichi Fujii como invitado especial.
Ver más
19/07/2026 Vida
El profesor Koichi Fujii, en Podcast Los Tiempos
Tras el éxito de su concierto inaugural, NOVA Filarmónica presenta el segundo programa de la temporada 2026 con una...
Ver más
19/07/2026 Música
NOVA vuelve con la “Sinfonía de historias inolvidades"