Fallece Yerko Guevara, adiós a un grande del periodismo boliviano

El reconocido periodista cruceño Yerko Guevara falleció este martes dejando un profundo dolor y pesar en el periodismo nacional, sus colegas y todos los que lo conocieron por su actividad informativa o a distancia por las cámaras de su casa televisiva por 18 años, Unitel.

La noticia de su deceso se conoció cerca de 19:30 y ha causado conmoción en toda la sociedad, en particular a sus colegas periodistas. Su trayectoria y profesionalismo lo hicieron merecedor de diferentes reconocimientos.

Trabajó durante 18 años en la Red Unitel. Es así que el pasado mes de enero lo celebró con sus seres queridos y un post en redes sociales que decía: "Agradecido y bendecido con Dios por permitirme seguir un año más en mi segunda casa Unitel HD, hoy celebró 18 años, que se vengan muchos más para seguir contando nuevas historias para Bolivia y el mundo. Gracias a mis hijos por ser el motor de cada día de mi vida y a mis padres que nos cuidan desde el cielo".

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó sus condolencias a la familia y resaltó el profesionalismo que caracterizó a Guevara en cada cobertura.

“Una triste noticia para el periodismo cruceño y nacional. QEPD, Yerko Guevara, un profesional íntegro y muy respetuoso, que siempre trató con respeto y profesionalismo a cada uno de sus entrevistados”.

“Recibo con mucha tristeza la noticia de la partida de Yerko Guevara, un gran periodista, pero sobre todo, un buen amigo. Ya estás con el creador querido Yerko, el que siempre guio tu camino, al que tanta fe le tuviste y el que hoy dará consuelo a tus seres queridos. Te vamos a extrañar amigo querido”, sostuvo por su parte el exgobernador Luis Fernando Camacho.