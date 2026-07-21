La Fiscalía admite nueva denuncia contra Argollo y Condori por los más de 50 días de bloqueo

La Fiscalía Departamental de La Paz admitió una nueva denuncia en contra del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y del senador de la Alianza Unidad, Nilton Condori, por los 53 días de bloqueo.

La denuncia fue presentada por el diputado Edgar Zegarra y también alcanza al dirigente del evismo Feliciano Vegamonte, y el exejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar.

"La denuncia ha sido admitida, sorteada ya con el investigador y ahora se está procediendo con las notificaciones", aseguró el abogado William Sánchez, según reporte de Unitel.

Según el jurista, la denuncia es por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y delitos contra la seguridad del transporte.

Sánchez justificó la acción penal señalando que "el pueblo paceño no puede ser nuevamente cercado ni secuestrado por estos señores porque la gente quiere trabajar para tener días mejores. El país está sufriendo una crisis y este tipo de actitudes no contribuyen".