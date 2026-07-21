"Hay una serie de cosas moviéndose", Lupo evita responder si dejará el cargo de ministro

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Publicado el 21/07/2026 a las 11h00
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José Luis Lupo evitó responder los rumores que apuntan a su posible cambio y si dejará de der Ministro de la Presidencia.

En contacto con la prensa, se limitó a responder que en este momento "hay una serie de cosas moviéndose", dentro del Gobierno.

"En este momento hay una serie de cosas moviéndose; seguramente van a conocerlas, pero yo preferiría no entrar en más detalles sobre esto", afirmó.

Lupo reconoció que si bien siempre suele responder de manera directa, en esta ocasión prefiere guardar mesura.

"En general siempre contesto todas las preguntas de forma muy directa, pero en este caso, cuando estás en medio de un oleaje político, lo más prudente es aguardar un poco y no ir tan lejos. La respuesta es más a la mexicana de Cantinflas: ni sí ni no, sino todo lo contrario", señaló.

Sus palabras llegan en medio de rumores respecto a su posible alejamiento del Gobierno o que sería designado como Embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos.

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