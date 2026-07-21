Incendios: Paz habla de hechos delictivos y pide a la Gobernación tarijeña presentar denuncia

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Publicado el 21/07/2026 a las 13h48
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El presidente Rodrigo Paz denunció este martes que existen incendios en Tarija habrían sido provocados de manera intencional y presumió que los siniestros en algunas zonas podrían estar relacionados con chaqueos.

"Por lo que conozco, puede ser chaqueo en algunas zonas (...) por la información no oficial, pareciera que hubiera puntos fuera de la zona de impacto del incendio donde están intentando generar hechos en contra de la naturaleza y evidentemente delictivos", afirmó el mandatario.

Asimismo, Paz explicó que durante los sobrevuelos realizados por las autoridades se detectaron puntos de incendio que no tendrían relación con los principales focos de calor que se registraron en el departamento.

Ante esta situación, Paz pidió a la Gobernación y Alcaldía de Tarija presentar las denuncias correspondientes para que el Ministerio Público investigue a los responsables.

El mandatario recordó que los incendios en esta época del año son frecuentes en Tarija; sin embargo, dijo que las medidas deben ser inmediatas, ya que si se deja pasar un día o dos los siniestros "se van de las manos".

Por último, el presidente indicó que enviaron dos helicópteros para respaldar las tareas para sofocar las llamas. Además, señaló que los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y Defensa, Ernesto Justiniano, ya fueron hasta el lugar para coordinar con las autoridades locales.

Asimismo, aseguró que el Gobierno ya dispone de recursos económicos para enfrentar la temporada de incendios. "Se han hecho las resoluciones necesarias para que los recursos de cooperación y los propios recursos del país ya estén listos para darles uso", concluyó.

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