Fuego arrasa 5.000 hectáreas en Tarija y reabre debate sobre leyes incendiarias

Mientras el departamento permanece bajo estado de emergencia por los incendios forestales, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) reportó que a inicios de semana, al menos 5.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego en distintos municipios de Tarija. A la par, autoridades nacionales y departamentales intensifican el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra los responsables y avanzar en la abrogación de las denominadas "leyes incendiarias", en un escenario donde la Gobernación admite que enfrenta la emergencia con recursos económicos insuficientes.

Los incendios forestales continúan golpeando al departamento y mantienen en alerta a las autoridades. La ABT informó que, según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), los primeros incendios registrados entre el 16 y 19 de julio en Quirusillas y Camarón dejaron una afectación de aproximadamente 2.500 hectáreas, siniestro que actualmente se encuentra controlado.

Sin embargo, el fuego avanzó posteriormente hacia las comunidades de Erquis Ceibal, Tucumillas y Coimata, donde hasta el último reporte oficial se contabilizaban otras 2.500 hectáreas afectadas, elevando el daño total a unas 5.000 hectáreas.

A ello se suman nuevos focos de calor activos en las comunidades de Sella Cercado, Rumicancha y el incendio que continúa en Erquis Sud, afectando además a La Victoria, Rincón de La Victoria y sectores aledaños.

El director departamental de la ABT explicó que la mayor parte del daño corresponde a pastizales y vegetación arbustiva, aunque advirtió que las consecuencias más preocupantes comienzan a sentirse en la salud de la población.

Investigación y procesos penales

La institución confirmó que ya existen cuatro denuncias formales presentadas ante el Ministerio Público por incendios presuntamente provocados y anunció que en las próximas horas se adherirá a dos procesos adicionales con informes técnicos que cuantifican los daños ambientales.

Asimismo, informó que la Policía desplazó más de 250 efectivos, quienes realizan operativos en doble turno para identificar a los responsables.

La ABT exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el origen de los incendios y recordó que quienes sean encontrados culpables pueden enfrentar penas privativas de libertad de entre tres y ocho años, conforme a la legislación vigente.

Abrogar de las "leyes incendiarias"

El avance del fuego también reavivó el debate sobre el marco legal que regula las quemas y los incendios. El senador tarijeño César Mentasti informó que solicitó formalmente a la Cámara de Diputados explicar por qué continúa paralizada la abrogación o modificación de las denominadas "leyes incendiarias", particularmente las leyes 331 y 1171.

Según explicó, ambas normas han sido cuestionadas porque, a su juicio, permiten ampliar las autorizaciones para chaqueos y establecen sanciones económicas insuficientes para quienes provocan incendios.

Recordó que el Senado aprobó anteriormente la abrogación de estas disposiciones y remitió el proyecto a Diputados, donde —afirmó— permanece sin tratamiento.

"Necesitamos una norma que realmente regule este tema y sanciones ejemplificadoras para que no vuelva a ocurrir lo que hoy está viviendo Tarija", manifestó.

Mentasti también cuestionó la demora en la aprobación del reglamento de la Ley 1171 y sostuvo que la ausencia de una reglamentación efectiva dificulta la aplicación de controles preventivos.

Las declaraciones del legislador surgieron además luego de que circulara en redes sociales un video donde se identifica a un presunto autor de incendios provocados, situación que pidió investigar hasta establecer responsabilidades penales.