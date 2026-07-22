Lara respalda investigar sentencia ejecutoriada del ministro Zamora

El vicepresidente Edman Lara Montaño manifestó este miércoles que respalda la revisión de los antecedentes judiciales del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, por tener presuntamente una sentencia ejecutoriada de la gestión 2022.

“Toda persona que tiene una sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento no puede ejercer un cargo público. Si el ministro Zamora ha cumplido la sentencia puede ejercer el cargo, pero si está pendiente de cumplimiento no puede ocupar un cargo público. La Constitución es clara”, afirmó Lara.

El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, denunció ayer que el ministro tendría una sentencia ejecutoriada emitida en la gestión 2022, por lo que Zamora estaría impedido de continuar ejerciendo funciones como miembro del gabinete del presidente Rodrigo Paz.

“El ministro Zamora tiene una sentencia ejecutoriada, no puede ser ministro, la Constitución Política del Estado (CPE) lo prohíbe”, indicó a los medios.

Ante las declaraciones del legislador, el Ministerio de Obras Públicas emitió ayer un comunicado en el que rechazó que Mauricio Zamora esté impedido de continuar ejerciendo el cargo y aseguró que la autoridad cumple con las condiciones establecidas para desempeñarse como funcionario público.

Pacheco anunció que continuará con las gestiones para complementar su denuncia ante las instancias autorizadas.