Paz afirma habrá nuevos cambios en el Gabinete y le dice a Samuel que "Bolivia necesita de todos"

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Publicado el 22/07/2026 a las 13h27
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En conferencia de prensa, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anticipó que habrá nuevos cambios en su gabinete y también respondió a los dichos de su exaliado Samuel Doria Medina, a quien le dijo que "Bolivia necesita de todos"

"Con respecto al gabinete, tenemos un trabajo que estamos haciendo. Semanas atrás indique vamos a seguir haciendo cambios", afirmó.

No obstante, el Jefe de Estado señaló que lo que diferencia a su Gobierno es que no percibe esos cambios como una "crisis" sino como "algo normal en función a nuevos actores que puedan cumplir" con los desafíos que se presentan.

Las palabras de Paz sobre su gabinete llegan en medio de rumores respecto a que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dejaría el cargo e incluso se especulara que sería designado como Embajador del país ante la Organización de Estados Americanos.

Responde a Samuel

Por otro lado, el jefe de Estado hizo referencia a Samuel Doria Medina y su decisión de alejarse del Gobierno y afirmó que "Bolivia necesita de todos" sin miramientos políticos.

El Jefe de Estado aseveró que en el momento en el que está el país "el que quiere ayudar, ayuda" y, señaló, será principalmente responsabilidad de las autoridades selectas y el Parlamento.

"Respeto lo que diga (Doria Medina) pero es hora de ponerse a beneficio del país y no beneficios personales", aseveró.

Horas antes, Doria Medina confirmó su alejamiento del Gobierno y condicionó un posible acercamiento a que el Ejecutivo cambie su manera de actuar y, sobre todo, combata la corrupción en su sistema.

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