Senado tratará PGE el viernes; Cámara Baja debate ley para elegir magistrados

País
Redacción Central
Publicado el 22/07/2026 a las 8h46
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Tras el retorno de diputados y senadores a la Asamblea Legislativa, empieza el tratamientos de leyes urgentes que quedaron pendientes tras el receso de 15 días.

Mientras en diputados ya debaten el proyecto de ley Excepcional para la Preselección de Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  el Senado  se alista para tratar la ley del Presupuesto General del Estado  (PGE) a partir del viernes.

Magistrados

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley para la preselección de Magistrados del TCP y el TSJ,  aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) descartó que este año se desarrollen las elecciones judiciales.

“Hay que tomar en cuenta que la ley vigente establece 150 días para el proceso electoral y que la Asamblea Legislativa tiene un plazo para la preselección. Haciendo números, durante este año ya no podría llevarse a cabo esa elección, salvo que se produzca una reforma electoral”, afirmó el vocal del TSE Carlos Alberto Goitia.

La norma permitirá completar las acefalías existentes en el TSJ correspondientes a los departamentos de Beni y Pando; mientras que, en el caso del TCP, se cubrirán las vacancias de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El proyecto de ley consta de 38 artículos y seis disposiciones finales, los cuales fueron analizados por los diez diputados que integran la comisión.

La propuesta tomará en cuenta dos aspectos: la probidad y el conocimiento a través de la entrevista pública.

El PGE

La Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores prevé que este viernes comience a tratar el proyecto de ley de modificación al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, con el objetivo de remitirlo al pleno de la Cámara Alta la próxima semana.

“No bien nos remitan el proyecto el día jueves, en la sesión plenaria, nosotros vamos a atenderlo inmediatamente en comisión. Hemos decidido tener la sesión de comisión el día viernes; vamos a trabajar el fin de semana para presentarlo en la primera sesión (del pleno) de la próxima semana”, resaltó Eliana Acosta, senadora de Unidad.

El pasado 4 de julio, la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y en detalle el Proyecto de Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores. El proyecto fue derivado al Senado.

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