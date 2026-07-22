Tarija en emergencia por incendios; buscan evitar que llegue a zona urbana

Debido a la ola de incendios forestales que asolan a varios municipios del departamento desde el fin de semana, el Comité de Operaciones de Emergencia de Tarija (COED) decretó estado de emergencia.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, dijo la determinación es para “disponer recursos económicos, pese a que estamos en una situación económica crítica”.

En tanto, brigadas de bomberos, voluntarios, militares y dos helicópteros trabajan para contener el avance de las llamas en Tarija, que en las últimas horas amenazan comunidades y zonas cercanas a viviendas.

Hasta el mediodía del lunes permanecían activos incendios en Tucumillas, Erquiz, Rincón de la Victoria, Coimata, Sella Cercado, Rumicancha, Pampa Redonda, Puesto Tunal y Misca Caldera, mientras que el foco de Quirusillas fue controlado y quedó bajo vigilancia.

Los fuertes vientos impidieron realizar la mitigación de los siniestros y esperan que disminuya para lograrlo.

Nuevos focos se activaron y ya afectan al menos a tres municipios: Méndez, Uriondo y Cercado, generando preocupación entre los habitantes.

Imágenes aéreas muestran zonas afectadas en San Lorenzo, Tarija y Uriondo, mientras autoridades de distintos niveles se encuentran movilizadas para intentar controlar las llamas.

Según el último reporte, el municipio de Méndez concentra la mayor crisis. Las comunidades de Erquis y Coimata son las más afectadas porque el fuego está cerca de las viviendas.

Provocados

Sobre si los incendios son intencionales, la gobernadora dijo que la Fiscalía ya investiga los hechos

“Llama la atención... ayer Obrajes, que está frente a Tomatita, saltó el fuego de lado a lado del río. Hay indicios que donde se apaga, en breve se vuelve a incendiar, hay videos que han estado circulando. Creo que aquí la ley tiene que poner todo el peso porque no pueden ocurrir años tras años y quedar en total impunidad”, manifestó la gobernadora.

El presidente Rodrigo Paz sostuvo que aunque los incendios forestales son habituales durante esta temporada, existen elementos que hacen presumir que algunos de los que están vigentes podrían haber sido iniciados de manera intencional.

“Tras los sobrevuelos, me han dado la información de que hay puntos específicos que inician incendios en espacios donde aparentemente no existe una causa natural. Parece, en principio, que eso tendrá que investigarse”, señaló. “Fui alcalde en Tarija y sé que estas épocas son muy complejas porque el territorio está seco y expuesto. El ministro de Obras Públicas, el ministro de Defensa y Defensa Civil están coordinando con las autoridades locales”, agregó.