Gobernación de Chuquisaca presenta denuncia penal por incendio en comunidad Pampa Yampará

La Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Riesgo de Fuegos de la Gobernación de Chuquisaca presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue el incendio forestal registrado en la comunidad de Pampa Yampará, ubicada en el municipio de Yamparáez.

El secretario de esta área, Dalton Alcoba, explicó que el hecho se dio el pasado 15 de julio. Indicó que, de acuerdo al informe técnico, el siniestro consumió entre 200 y 250 hectáreas de vegetación, afectando alrededor de 300 árboles de eucalipto, arbustos, pastizales y terrenos comunales pertenecientes a 13 familias.

“La magnitud del incendio obligó a movilizar a distintas instituciones para controlar el fuego”, precisó.

La Gobernación chuquisaqueña añadió que, tras las inspecciones realizadas y una reunión con comunarios, no fue posible identificar a los responsables.

“Ante la gravedad del hecho y el daño ambiental ocasionado, la Gobernación solicitó al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes por la presunta comisión de delitos ambientales y contra la seguridad común”, afirmó.

Esta semana, el presidente Rodrigo Paz Pereira pidió investigar el origen de los incendios forestales registrados en el país, luego de que sobrevuelos realizados en las zonas afectadas en Tarija, uno de los departamentos más afectados, reportaran la presencia de focos de calor aislados que, de manera preliminar, no tendrían conexión con los incendios ya existentes.