Santa Cruz: Federico Morón asume la subgobernación de Andrés Ibáñez

El excandidato a la Alcaldía cruceña y exconcejal, Federico Morón, anunció a través de su red social, que asumirá la subgobernación de la provincia Andrés Ibáñez, con el compromiso de dar prioridad a la situación de los acuíferos y el cordón ecológico de Santa Cruz, según un reporte de Unitel.

La nueva autoridad departamental, señala que se estaba alejando el ámbito político, pero recibió la llamada del gobernador, Juan Pablo Velasco para convencerlo de formar parte de su equipo de trabajo para encarar la gestión 2026-2031.

“Me ofreció dos prioridades importantes para mi laburo, el acuífero de los cruceños y el “Cordón ecológico” (BP1 bosque de protección a lo largo del río Piraí) pero además lo más importante, la voluntad política del gobernador para que estos temas avancen”, resaltó la autoridad.

Morón estará a cargo de la provincia Andrés Ibáñez, que abarca los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, La Guardia, Porongo y El Torno. “Que nos vaya bien”, concluyó.

Federico Morón, antes de ingresar a la política era un activista en la capital cruceña. Luego a invitación del candidato a la Alcaldía, Gary Añez, postuló para concejal suplente en el 2021, cargo que ejerció hasta principios del 2026.

Tras renunciar al cargo, Morón anunció que participaría en la elección para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, con Unidad Nacional (UN), pero, al no obtener el cargo, se alejó un tiempo del ámbito político.