Gobernación de La Paz indaga si oro retenido en Viru Viru es paceño para exigir regalías

La Gobernación de La Paz anunció este viernes que realiza un seguimiento técnico y legal para establecer si el oro retenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, tiene origen en el departamento paceño. De confirmarse esa situación, asumirá acciones legales y administrativas para garantizar el pago de las regalías mineras que corresponden por ley.

"Ante los hechos de conocimiento público relacionados con la retención de un cargamento de oro en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (...) realiza el seguimiento técnico y legal correspondiente para establecer si la operación investigada guarda relación con minerales cuyo origen corresponda al departamento de La Paz", dice el comunicado.

La determinación surge luego del hallazgo de 189,5 kilogramos de oro que presuntamente pretendían ser sacados del país con documentación irregular. Ante este hecho, la Gobernación paceña informó que inició la recopilación de antecedentes y solicitó información a las entidades nacionales competentes para determinar la procedencia del mineral.

"Asimismo, se ha iniciado la recopilación de antecedentes y la solicitud de información a las entidades nacionales competentes, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N.º 535".

La Gobernación de La Paz aseguró que mantendrá un seguimiento permanente del caso y que, si se confirma que el oro corresponde al departamento, activará las acciones necesarias para proteger los intereses económicos de la región y exigir el pago de las regalías mineras.

"La Gobernación de La Paz mantendrá el seguimiento permanente de este caso y, de constatarse que la procedencia del oro corresponde al departamento, asumirá las acciones legales y administrativas necesarias para resguardar los intereses económicos de La Paz y garantizar el pago de las regalías mineras que por ley le corresponden", finaliza el documento.