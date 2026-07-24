Lara exige a Paz remitir al Senado la lista de embajadores y critica a Cancillería

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, a través de un comunicado, exigió al presidente Rodrigo Paz remitir la lista de embajadores al Senado para su tratamiento y aprobación.

"Han pasado ocho meses de gestión y nuestras embajadas siguen vacías. No es un detalle administrativo. Es el rostro de Bolivia ante el mundo el que está ausente", reprochó Lara.

En ese sentido, Lara exigió "con firmeza y con responsabilidad" que el Presidente "remita de forma inmediata al Senado los nombres de los embajadores".

"La diplomacia no es premio, es servicio. Una embajada no es un cargo. Es una familia boliviana que necesita ayuda consular. Es un empresario que busca mercado. Es un estudiante que pide apoyo. No sigamos dejando a nuestra gente a la deriva Bolivia no puede esperar más. El mundo sigue avanzando, la lentitud no ayuda en nada", señaló.

Asimismo, Lara lanzó duras críticas al trabajo de la Cancillería y señaló que esa instancia "está más ocupada organizando condecoraciones que cumpliendo la Constitución", en referencia a la polémica entrega del Cóndor de los Andes al presidente Paz.

"El Canciller tenía ocho meses para cumplir. No lo hizo. No envió los nombres. Esos bolivianos y bolivianas que viven fuera, que trabajan, que mandan remesas, que sostienen familias desde lejos, también votaron por un cambio. Merecen embajadas que los escuchen, los defiendan y los acompañen", afirmó.

Días atrás, en medio de rumores de que el actual ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el exgobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, serán designados como embajadores de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y en Paraguay, respectivamente, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, no confirmó ni negó la información y señaló que recién enviará la lista de diplomáticos seleccionados para su aprobación en el Senado.

"Todavía no hemos enviado. Estamos con Cancillería trabajando la línea de consulados y embajadores", aseveró Paz en contacto con la prensa.

El Jefe de Estado, en ese sentido, afirmó que cuando se envía la lista al Senado ya se conocerá "quienes son embajadores y para dónde".

"Mientras tanto hay que mantener la mayor transparencia en ello", aseveró, a tiempo de señalar que los 53 días de bloqueos que sufrió el país, entre mayo y junio, retrasó el envío de las listas.