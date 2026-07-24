Oficialistas dicen que hay "madurez" para alcanzar consensos en la ALP tras ruptura con Unidad

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada aseguró que existe la suficiente "madurez" entre las bancadas para llegar a consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Luego de que Unidad anunciara su postura de ser la "oposición constructiva" del Gobierno.

"Lo que hay que destacar de la Asamblea Legislativa es que hay la madurez de todos los bloques políticos para asumir las decisiones. Entonces, se entiende que esto no debiese afectar los consensos al interior de la Asamblea", afirmó Rada a Urgente.bo.

Asimismo, el diputado del PDC Hidelberto Márquez sostuvo que, a pesar del alejamiento de Unidad del oficialismo, el trabajo del Legislativo continuará sobre la base del diálogo.

Márquez señaló que se espera que Unidad sea una oposición que aporte propuestas y no se limite a cuestionar al Gobierno.

"Si ellos tienen alguna postura constructiva, si tienen opiniones constructivas, críticas constructivas, bienvenido. Pero si van a hacer una oposición (...) simplemente criticar por criticar al Gobierno, por lo contrario, si van a hacer una oposición constructiva tienen que estar en el marco de decir: 'No existe esto, pero planteamos esta solución'", señaló el legislador.

De igual forma, el parlamentario indicó que la nueva postura de la bancada del empresario Samuel Doria Medina no pone en riesgo la aprobación de normas en el Legislativo, debido a que existen legisladores que responden a criterios propios más que a una línea partidaria.