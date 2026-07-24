Paz anuncia programas de vivienda, beneficios sociales y nueva infraestructura para la Policía Boliviana

En el marco de la conmemoración de los 200 años de servicio de la Policía Boliviana, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció este viernes que el Gobierno nacional impulsará programas de vivienda, el mejoramiento de beneficios sociales y nueva infraestructura para esta institución.

"Impulsaremos programas de vivienda, fortaleceremos los beneficios sociales y continuaremos desarrollando infraestructura institucional, incluyendo el nuevo comando nacional", afirmó el jefe de Estado durante el acto central, en la ciudad de La Paz, en conmemoración del Bicentenario de creación de la Policía Boliviana.

El mandatario remarcó que el Gobierno fortalecerá la infraestructura de la institución verde olivo para mejorar las condiciones de trabajo de sus efectivos. En ese contexto, recordó que recientemente se les entregó un "paquete de drones" para reforzar sus capacidades operativas.

Además, se impulsará cinco reformas legales orientadas a fortalecer la institucionalidad policial. Entre ellas se encuentran una nueva Ley Orgánica, un nuevo régimen disciplinario, el estatuto de la carrera profesional, la Ley del Uso de la Fuerza y la Ley del Sistema de Revisión Técnica Vehicular, indicó.

En ese contexto, saludó los 200 años de creación de la Policía, expresó el reconocimiento del Gobierno por la responsabilidad durante los "difíciles" acontecimientos suscitados recientemente en el país y resaltó la presencia de la institución en los momentos de mayor incertidumbre y también en las jornadas de esperanza.

"Reciban nuestra gratitud, respeto y valoración junto a ustedes, a sus familiares que hoy día están en el servicio de la patria. Para ustedes un gran aplauso, Dios los bendiga, gracias por estar en este evento, son la fuerza detrás de cada hombre y cada mujer en el servicio", expresó.

El dignatario añadió que la Policía Boliviana "no pertenece a ningún partido político, no sirve a intereses particulares, no responde a caudillos, sirve únicamente al pueblo boliviano".

"La Policía nace de la gente, es para la gente y su servicio siempre será para la gente a través de la Constitución y la democracia. Nada fuera de la democracia, todo dentro de la democracia. En nuestro Gobierno la Policía actúa bajo la Constitución, la ley y los valores que inspiran al servicio público", subrayó.