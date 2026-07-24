Ante ruptura de Paz con Doria Medina, bancadas buscan consenso para leyes

País
Redacción Central
Publicado el 24/07/2026 a las 8h40
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, evitó responder sobre la ruptura con Alianza  Unidad, liderado por Samuel Doria Medina; dijo que lo importante es que sigan aprobando créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En tanto, la diputada Andrea Ballivián, de Unidad, confirmó el alejamiento oficial la alianza  y anunció que esa fuerza política asumirá un rol de oposición en la Asamblea Legislativa.

En los últimos días, Doria Medina informó que tomó distancia del Gobierno debido a las duras críticas que realizó y a la falta de respuestas a sus propuestas, principalmente en materia económica. Paz no tardó en responderle, señalando que debe priorizar los intereses nacionales, lo que provocó una réplica del empresario: “Los gobernantes no saben admitir ni corregir sus errores”.

En medio de este cruce de acusaciones, comenzó a circular la versión sobre un posible alejamiento del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. El propio Doria Medina afirmó que Lupo -hombre de su confianza- estaba con “un pie fuera” del gabinete y que no gozaba de la confianza de Paz.

Versión de Paz

“No, lo que hay que ver es el voto. Ayer se han aprobado 500 millones (de dólares en Diputados) con el voto de todos; eso es lo que vale. Yo no me voy a meter; por favor, ni me preguntes a comentarios cortos. Lo importante es que las leyes salgan, eso es lo que importa. Como te digo, esa platita que aprueban sale en estas obras”, declaró Paz  ayer  la ANF, consultado sobre el fin de la alianza con Unidad.

Consenso

Un grupo de Legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron ayer en que el consenso deberá prevalecer para garantizar la aprobación de normas de interés nacional, aunque reconocieron que la ruptura entre Unidad y el gobierno podría generar tensiones.

“Cada asambleísta tiene en sus manos la decisión de hacer que el país progrese conforme a las normativas que vengan”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados Roberto Castro quien sostuvo que la decisión política de Unidad no exime a sus legisladores de la responsabilidad de impulsar el desarrollo del país.

La senadora de Unidad Marcela Guerrero indicó que la bancada aún espera una reunión nacional para conocer oficialmente la decisión sobre la relación con el gobierno. No obstante, dejó en claro que la línea política de su organización será respaldar únicamente las iniciativas que beneficien al país.

Por su parte, el senador del PDC Freddy Castillo señaló que la población votó por un cambio y consideró que Doria Medina no debió formar parte del gobierno.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Estados Unidos impone aranceles de hasta 12,6 % a 60 naciones
2
Ante ruptura de Paz con Doria Medina, bancadas buscan consenso para leyes
3
Fiscalía recupera cuatro valijas del caso maletas y rastrea pistas de las otras 27
4
Oro: Oviedo pide aclarar liberación de 5 personas y Fiscal indaga a funcionarios
5
Bolívar vence a Gremio en un partido dinámico por la Sudamericana

Lo más compartido

1
Aumentan a 13 las víctimas fatales por temporales en Chile
2
Empresarios piden suspender por 180 días el incremento del gas natural
3
Ministro Zamora posesiona en una aeronave al nuevo gerente de BoA, Estanislao Finfera
4
Paz admite que hará cambios en su gabinete, pero no implica una crisis
5
Este jueves dan el último adiós a Yerko Guevara, un referente del periodismo

Más en País

24/07/2026
Gobernación de La Paz indaga si oro retenido en Viru Viru es paceño para exigir regalías
La Gobernación de La Paz anunció este viernes que realiza un seguimiento técnico y legal para establecer si el oro retenido en el aeropuerto internacional de...
Ver más
24/07/2026
Oficialistas dicen que hay "madurez" para alcanzar consensos en la ALP tras ruptura con Unidad
 El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada aseguró que existe la suficiente "madurez" entre las bancadas para llegar a consensos en la...
Ver más
La Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Riesgo de Fuegos de la Gobernación de Chuquisaca presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue el incendio forestal...
Ver más
23/07/2026
Gobernación de Chuquisaca presenta denuncia penal por incendio en comunidad Pampa Yampará
Colegas, amigos y autoridades de distintas instituciones se unieron este jueves para despedir a al reconocido periodista cruceño de la red Unitel, Yerko Guevara, quien falleció el pasado 21 de julio...
Ver más
23/07/2026
Este jueves dan el último adiós a Yerko Guevara, un referente del periodismo
Después de la fractura en la alianza entre el presidente Rodrigo Paz y Samuel Doria Medina, la jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marlene Miranda, pidió públicamente que ambos se...
Ver más
23/07/2026
Jefa de bancada del PDC pide que Rodrigo y Samuel se sienten a subsanar diferencias
El excandidato a la Alcaldía cruceña y exconcejal, Federico Morón, anunció a través de su red social, que asumirá la subgobernación de la provincia Andrés Ibáñez, con el compromiso de dar prioridad a...
Ver más
23/07/2026
Santa Cruz: Federico Morón asume la subgobernación de Andrés Ibáñez
En Portada
24/07/2026 Economía
YPFB inicia descarga de diésel en Arica y moviliza 48 millones de litros hacia Bolivia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este viernes que, en pasadas horas, inició la descarga de diésel en la Terminal Marítima Sica Sica...
vista
24/07/2026 Seguridad
Fiscalía recupera cuatro valijas del caso maletas y rastrea pistas de las otras 27
Cuatro de las 31 valijas vinculadas al caso maletas que estaban desaparecidas desde noviembre de 2025, fueron recuperadas y permanecen bajo custodia policial...
vista
24/07/2026 País
Oficialistas dicen que hay "madurez" para alcanzar consensos en la ALP tras ruptura con Unidad
 El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada aseguró que existe la suficiente "madurez" entre las bancadas para llegar a consensos en la...
vista
24/07/2026 Seguridad
Oro: Oviedo pide aclarar liberación de 5 personas y Fiscal indaga a funcionarios
“Se citarán a diferentes personas, que tienen mucho que decir. Vamos a ver si existen funcionarios públicos en este caso, para ver si son investigados en el...
vista
24/07/2026 País
Ante ruptura de Paz con Doria Medina, bancadas buscan consenso para leyes
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, evitó responder sobre la ruptura con Alianza  Unidad, liderado por Samuel Doria Medina; dijo que lo importante es que...
vista
24/07/2026 Cochabamba
Cae el antiguo puente de Sacta, la ABC garantiza paso por el nuevo
El antiguo puente del Valle de Sacta, el municipio de Puerto Villarroel, colapsó ayer por una riada luego de permanecer fuera de servicio desde octubre de 2025...
vista
Actualidad
La Gobernación de La Paz anunció este viernes que realiza un seguimiento técnico y legal para establecer si el oro...
Ver más
24/07/2026 País
Gobernación de La Paz indaga si oro retenido en Viru Viru es paceño para exigir regalías
 El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada aseguró que existe la suficiente "madurez" entre las...
Ver más
24/07/2026 País
Oficialistas dicen que hay "madurez" para alcanzar consensos en la ALP tras ruptura con Unidad
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este viernes que, en pasadas horas, inició la descarga de...
Ver más
24/07/2026 Economía
YPFB inicia descarga de diésel en Arica y moviliza 48 millones de litros hacia Bolivia
El Gobierno nacional eligió a Estanislao Luis Finfera Brun como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA),...
Ver más
24/07/2026 Economía
Ministro Zamora posesiona en una aeronave al nuevo gerente de BoA, Estanislao Finfera
Deportes
Contra viento y marea finalmente se oficializó el desarrollo del certamen denominado Copa Bolivia, que se jugará a...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
La Copa Bolivia comienza el 19 de agosto bajo el control de la FBF
Bolívar ganó anoche a Gremio, de Brasil por 3-2 ayer en La Paz y dio el primer paso hacia los octavos de final de la...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
Bolívar vence a Gremio en un partido dinámico por la Sudamericana
Los fondistas bolivianos Héctor Garibay y Gabriela Mamani representarán a Bolivia en el Campeonato Mundial de Ruta que...
Ver más
23/07/2026 Multideportivo
Bolivianos Garibay y Mamani competirán en el Mundial de Ruta de atletismo
Bolívar enfrentará al brasileño Gremio hoy en el partido de ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa...
Ver más
23/07/2026 Fútbol
Bolívar recibe a Gremio en busca de sacar ventaja en la Copa Sudamericana
Doble Click
Tras 16 días intensos de preparación, sesiones fotográficas, la entrega de títulos previos y viajes, las 29 aspirantes...
Ver más
24/07/2026 Espectáculos
Miss Bolivia. 29 aspirantes tras la corona
Unos 150 bailarines subirán al escenario del teatro Adela Zamudio para escenificar la “La Tribu Golden Awards” . El...
Ver más
23/07/2026 Cultura
La danza urbana llega con La Tribu Golden Awards
La cantante cochabambina Micalea Lima obtuvo el pase a la decimocuarta edición del Festival Internacional de la Canción...
Ver más
22/07/2026 Cultura
Desafío. Micaela Lima cantará Mesa viva en el Festival de Punta del Este
El grupo Wayra JapónAndes celebra su décimo aniversario en Cochabamba con un concierto que se celebrará este jueves 23...
Ver más
21/07/2026 Música
Dos mundos un corazón: Wayra JapónAndes celebra 10 años