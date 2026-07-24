Ante ruptura de Paz con Doria Medina, bancadas buscan consenso para leyes

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, evitó responder sobre la ruptura con Alianza Unidad, liderado por Samuel Doria Medina; dijo que lo importante es que sigan aprobando créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En tanto, la diputada Andrea Ballivián, de Unidad, confirmó el alejamiento oficial la alianza y anunció que esa fuerza política asumirá un rol de oposición en la Asamblea Legislativa.

En los últimos días, Doria Medina informó que tomó distancia del Gobierno debido a las duras críticas que realizó y a la falta de respuestas a sus propuestas, principalmente en materia económica. Paz no tardó en responderle, señalando que debe priorizar los intereses nacionales, lo que provocó una réplica del empresario: “Los gobernantes no saben admitir ni corregir sus errores”.

En medio de este cruce de acusaciones, comenzó a circular la versión sobre un posible alejamiento del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. El propio Doria Medina afirmó que Lupo -hombre de su confianza- estaba con “un pie fuera” del gabinete y que no gozaba de la confianza de Paz.

Versión de Paz

“No, lo que hay que ver es el voto. Ayer se han aprobado 500 millones (de dólares en Diputados) con el voto de todos; eso es lo que vale. Yo no me voy a meter; por favor, ni me preguntes a comentarios cortos. Lo importante es que las leyes salgan, eso es lo que importa. Como te digo, esa platita que aprueban sale en estas obras”, declaró Paz ayer la ANF, consultado sobre el fin de la alianza con Unidad.

Consenso

Un grupo de Legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron ayer en que el consenso deberá prevalecer para garantizar la aprobación de normas de interés nacional, aunque reconocieron que la ruptura entre Unidad y el gobierno podría generar tensiones.

“Cada asambleísta tiene en sus manos la decisión de hacer que el país progrese conforme a las normativas que vengan”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados Roberto Castro quien sostuvo que la decisión política de Unidad no exime a sus legisladores de la responsabilidad de impulsar el desarrollo del país.

La senadora de Unidad Marcela Guerrero indicó que la bancada aún espera una reunión nacional para conocer oficialmente la decisión sobre la relación con el gobierno. No obstante, dejó en claro que la línea política de su organización será respaldar únicamente las iniciativas que beneficien al país.

Por su parte, el senador del PDC Freddy Castillo señaló que la población votó por un cambio y consideró que Doria Medina no debió formar parte del gobierno.