Documento oficial confirma 189,5 kg de oro en 4 maletas; Felcc niega extravío de 22 kg

En medio de las versiones que circulan sobre un supuesto faltante de 22 kilos de oro tras el operativo que permitió retener cuatro maletas en el aeropuerto internacional de Viru Viru, documentos oficiales conocidos este sábado establecen que el cargamento estaba compuesto por 77 lingotes, con un peso aproximado de 189,5 kilogramos.

El acta de desprecintado y apertura de las cuatro maletas, levantada el 22 de julio por el Ministerio Público en presencia del fiscal Gómer Padilla y de autoridades de la Fiscalía de Santa Cruz y la Policía Boliviana, señala que el peso total de las barras de oro era de aproximadamente 189,5 kilos, tomando en cuenta las variaciones registradas por la balanza.

Este dato coincide con la documentación presentada ante la Aduana Nacional por la empresa Emporio Dorado. La Declaración de Mercancía de Exportación describe la carga como 77 lingotes de oro, con un peso total de 189,42 kilos y una pureza de 83,15%.

De esta manera, la documentación oficial conocida por este medio corrobora la información proporcionada el pasado jueves por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien había señalado que las cuatro maletas retenidas contenían aproximadamente 189,5 kilos de oro y que el cargamento fue interceptado por la Policía Boliviana antes de que pudiera salir del país.

El acta de desprecintado también detalla que los lingotes, de diferentes formas y tamaños, estaban distribuidos en los equipajes y, según el documento, cada maleta contaba además con un dispositivo GPS.

Por ejemplo, detalla que en la Caja N° 2 fueron identificadas 38 barras de color amarillo, con un peso aproximado de 56,1 kilos. El detalle incluye tres barras rectangulares largas, 24 barras rectangulares medianas, 10 barras redondas y una barra pequeña, además de un dispositivo GPS de marca iPhone, de color blanco.

La versión sobre los 22 kilos

Las versiones sobre un supuesto faltante de 22 kilos surgieron después de que se difundieran imágenes y datos relacionados con el pesaje realizado durante el operativo que permitió detener el envío del cargamento.

Ante esta situación, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Jhonny Coca, negó que exista un faltante de oro y atribuyó la diferencia observada al peso de las maletas y los materiales utilizados para embalar y transportar los lingotes.

Coca afirmó que las imágenes difundidas en redes sociales corresponden al pesaje de las maletas junto con sus respectivos envases y envoltorios, y no exclusivamente al peso del oro.

"De manera malintencionada muchas personas y algunos canales digitales han subido unas imágenes con el pesaje, pero es el pesaje que se realiza al momento de secuestrar las maletas más los envases, vale decir las maletas", sostuvo.

Según el jefe policial, existen dos verificaciones sobre el peso del cargamento. La primera corresponde a la declaración presentada por la persona aprehendida en el marco de la fallida exportación, en la que se consignan 189,42 kilos de oro.

La segunda verificación se realizó durante la inspección efectuada por el Ministerio Público, con la presencia de representantes de la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y la Policía Boliviana. En ese procedimiento, dijo Coca, se estableció un peso de aproximadamente 189,5 kilos.

La autoridad policial señaló que la diferencia entre ambos registros es de alrededor de ocho gramos y la atribuyó a los materiales utilizados para envolver y sellar los lingotes.