Gobierno inicia proceso disciplinario contra policías que aparecen en video con Evo Morales en el Trópico

El Ministerio de Gobierno inició un proceso disciplinario contra dos efectivos de la Policía Boliviana que fueron identificados en un video difundido en redes sociales, en el que aparecen conversando con el expresidente Evo Morales en las inmediaciones del puesto de control de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Castillo, en el municipio de Chimoré, Cochabamba.



La determinación fue comunicada este sábado mediante un pronunciamiento oficial, en el que la cartera de Estado señaló que la investigación busca establecer si los uniformados incurrieron en alguna falta al mantener contacto con el exmandatario durante el ejercicio de sus funciones.



Las imágenes, cuya circulación generó repercusión en las últimas horas, muestran a Morales dialogando con los dos policías cerca del puesto de control de Umopar Castillo, ubicado en el trópico de Cochabamba.



“Tras conocer el hecho ocurrido el viernes 24 de julio a horas 9:30, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) dispuso acciones inmediatas y solicitó los informes correspondientes a los efectivos policiales que se encontraban cumpliendo funciones en el puesto de control Castillo”, dice una parte del Comunicado Oficial emitido la tarde de hoy.



El Ministerio de Gobierno indicó que el caso fue remitido a la instancia disciplinaria correspondiente para que se desarrollen las investigaciones y se determinen las responsabilidades que pudieran existir conforme a la normativa vigente.