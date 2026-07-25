Hallan 388 kilos de cocaína en dos camiones cisterna con placa boliviana en Argentina

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Los Tiempos y Unitel
Publicado el 25/07/2026 a las 19h27
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Secuestran en Argentina 388 kilos de cocaína ocultos en dos cisternas con placa boliviana

La droga fue descubierta tras una inspección realizada por la Gendarmería a las cisternas que tenían placa boliviana

La madrugada de este sábado, la Gendarmería argentina secuestró cerca de 400 kilos de cocaína que estaban a bordo de dos cisternas que tenían placa boliviana.

Tras una incautación reciente a otra cisterna, la Gendarmería argentina decidió instalar un retén en una de las carreteras que conectaban a la localidad de La Campana, a unos 1.600 kilómetros de la frontera con Bolivia por Tarija.

"No tuvieron que buscar mucho para detectar la primera anormalidad. En la cabina del camión se encontraron cinco mochilas, que contenían paquetes con cocaína. Fue ese el primer decomiso", señala un reporte de La Nación de Argentina.

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