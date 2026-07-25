Industria farmacéutica exige reactivar la plataforma de trámites de Agemed y alerta perjuicios para el sector

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL) expresó su preocupación por la paralización de la plataforma digital de trámites de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), inactiva desde junio de 2026, y pidió a la nueva dirección ejecutar medidas urgentes para normalizar el sistema y evitar mayores perjuicios al sector farmacéutico.

La posición de la organización surge tras conocerse el cambio en la Dirección General Ejecutiva de la Agemed. Mediante un comunicado oficial, la CIFABOL solicitó que se implementen soluciones eficientes que permitan recuperar el sistema digital y evitar que las empresas farmacéuticas deban retornar de manera permanente a los trámites físicos.

La entidad señaló que la interrupción de la plataforma genera perjuicios para la industria farmacéutica nacional, debido a que obliga a realizar gestiones presenciales, con largas filas y dificultades para hacer seguimiento al estado de los trámites.

También manifestó su preocupación por la falta de aplicación de los mecanismos de prioridad establecidos por la normativa y por el resguardo de la documentación e información presentada mediante discos compactos.

“Vemos con preocupación que durante este tiempo se hayan implementado medidas improvisadas que no han sido eficientes en la obtención de soluciones y no tengamos un horizonte claro al respecto”, señaló CIFABOL.

La organización sostuvo que el retorno a los procedimientos físicos profundiza las dificultades burocráticas que enfrenta el sector y pidió al Gobierno garantizar el derecho de los administrados a realizar trámites sin que estos sean dificultados, obstaculizados, retrasados o encarecidos.

CIFABOL advirtió que la situación puede tener efectos sobre la producción y el acceso a medicamentos, por lo que consideró necesario encontrar una solución que permita normalizar los procedimientos ante la Agemed.

Finalmente, la Cámara expresó su predisposición para trabajar con las autoridades en la búsqueda de soluciones, en el marco del compromiso del sector con la salud de la población y con el objetivo de evitar que las dificultades administrativas continúen afectando la producción y disponibilidad de medicamentos en el país.