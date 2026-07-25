Paz reitera la necesidad de nueva ley de hidrocarburos para impulsar inversiones, empleo y regalías en La Paz

El presidente Rodrigo Paz reiteró este sábado la necesidad de contar con una nueva Ley de Hidrocarburos que permita incentivar las inversiones en el país y, de manera particular, desarrollar el potencial gasífero del norte del departamento de La Paz, con el objetivo de generar empleo, regalías y recursos para obras.

Durante la entrega de un enlosetado en el Distrito 8 de El Alto, el jefe de Estado señaló que la región cuenta con una importante riqueza gasífera y que se requieren normas que permitan atraer inversiones para incrementar la producción de hidrocarburos.

"En el norte de La Paz hay gas y necesitamos una Ley de Hidrocarburos que permita que las inversiones lleguen. Es una zona donde invertir es más caro (…), pero aquí hay harto gas", afirmó.

Explicó que una nueva normativa debe generar condiciones para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las empresas estatales y los inversionistas puedan desarrollar proyectos de exploración y explotación.

Paz sostuvo que, si La Paz se convierte en departamento productor de gas, accederá al 11% de regalías establecido por la Constitución para las regiones productoras, recursos que podrán traducirse en más carreteras, hospitales, unidades educativas, luminarias y obras para la población.

"Ahora La Paz tiene que pelear por gas y obras. Si el departamento produce gas, la Constitución garantiza el 11% de regalías y eso significa más carreteras, hospitales, colegios, luminarias y desarrollo para todos", manifestó.

Según afirmó, si hace más de una década se hubiera impulsado la inversión en el norte paceño, actualmente La Paz contaría con gas para la industria, generación de empleo y mayores recursos para financiar obras y fortalecer la seguridad ciudadana.

En esa línea, recordó que El Alto tuvo un papel importante en la defensa del gas para Bolivia y afirmó que ahora el desafío es lograr que los recursos hidrocarburíferos también beneficien al departamento paceño.

Anunció que dentro de esta agenda también se requiere una ley de minería que permita fortalecer la actividad del sector y generar mayores ingresos para el país, con el objetivo de que los recursos naturales impulsen el desarrollo nacional.

En ese contexto, llamó a la unidad de los bolivianos para incrementar la producción de hidrocarburos y sostuvo que esos ingresos permitirán fortalecer el desarrollo económico del país.