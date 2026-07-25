Rechazan la prescripción del caso contra Arce; su defensa acusa una "inflación artificial" del daño económico

La justicia rechazó este viernes la excepción de extinción de la acción penal por prescripción presentada por la defensa del expresidente Luis Arce, en el proceso por el caso Fondioc. Sus abogados denunciaron que la autoridad judicial recurrió a una "inflación artificial" del daño económico para evitar que el caso sea declarado prescrito y anunciaron que apelarán la resolución.

En un pronunciamiento, la defensa sostuvo que el caso Fondioc ocurrió el 23 de noviembre de 2009 y que, al haber transcurrido más de 16 años, el plazo máximo de prescripción de ocho años ya se habría cumplido.

"Al haber transcurrido más de dieciséis años, el plazo legal máximo de ocho años de prescripción (...) se encuentra superabundantemente vencido", señala el documento.

Los abogados afirmaron que durante la audiencia acreditaron que el único desembolso correspondiente al denominado "Proyecto Tomates", que es la base de la investigación, fue de Bs 669.876,46, monto que no alcanza el umbral de Bs 7 millones previsto por la Ley 1390 para considerar el caso como imprescriptible.

Sin embargo, cuestionaron que el juez haya tomado como referencia la cifra de Bs 327.910.243, consignada en la imputación fiscal, y aseguraron que esta cifra corresponde a la suma de todas las transferencias realizadas por el ex FONDIOC a organizaciones sociales entre 2010 y 2011 y no al proyecto investigado.

"Para evitar que el caso prescriba y mantener al expresidente privado de libertad, el Ministerio Público abandona el monto real auditado del proyecto base e infla artificialmente la cifra de daño económico incorporando en una sola bolsa todos los proyectos del país ejecutados en 2010 y 2011", sostiene la defensa de Arce.

Asimismo, calificó esta actuación como "una manipulación procesal diseñada para eludir las garantías constitucionales de prescripción mediante la fabricación artificial del presupuesto de imprescriptibilidad".

Además, la defensa del expresidente denunció una supuesta vulneración al principio de “non bis in idem” (no dos veces por la misma cosa), y señalaran que la Fiscalía habría fragmentado la investigación en distintos procesos por proyectos individuales, a pesar de que todos formarían parte de un mismo hecho.

Por último, los abogados de Arce informaron que presentaron una apelación contra la decisión judicial y anunciaron que agotarán todas las instancias nacionales y, de ser necesario, acudirán a organismos internacionales de protección de derechos humanos, debido a que consideran que el proceso carece de las garantías del debido proceso.