Bolivia y Paraguay fortalecen la cooperación militar con una nueva agenda estratégica

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Publicado el 26/07/2026 a las 19h50
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En el marco de una reunión oficial en Asunción, los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia y Paraguay suscribieron un histórico acuerdo que busca consolidar la confianza mutua, la interoperabilidad y la gestión integral de riesgos.

El documento fue suscrito el 24 de julio por el comandante en Jefe de las FFAA de Bolivia, general Víctor Hugo Balderrama, y su par de las Fuerzas Militares del Paraguay, general César Augusto Moreno, señala un boletín de prensa del Comando en Jefe de las FFAA de Bolivia.

Durante la jornada oficial, se desarrolló una intensa agenda institucional en la capital paraguaya que incluyó visitas protocolares al Palacio de Gobierno, al Ministerio de Defensa Nacional, así como a los comandos generales del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea Paraguaya.

“Estos encuentros reafirmaron la voluntad política y militar de coordinar esfuerzos frente a las amenazas comunes, respetando de manera irrestricta la soberanía y el ordenamiento jurídico de ambos Estados”, señala el documento.

Para garantizar la aplicación efectiva de este acuerdo, los comandantes encomendaron al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de ambos países la elaboración, seguimiento y evaluación de un Programa Anual de Cooperación Militar.

La agenda estratégica establece ocho ejes fundamentales de cooperación:

  • Coordinación institucional: dinamización y actualización de los mecanismos de coordinación entre los estados mayores.
  • Diálogo estratégico: incremento de reuniones de altos mandos y visitas recíprocas entre las fuerzas armadas.
  • Intercambio de información: generación de conocimiento compartido sobre el entorno regional y riesgos comunes.
  • Educación y formación: intercambio académico de instructores, estudiantes y especialistas en altos estudios estratégicos.
  • Asistencia humanitaria y gestión de riesgos: cooperación en la respuesta conjunta ante desastres naturales y emergencias.
  • Cooperación operacional: intercambio de experiencias para promover el desarrollo progresivo de la interoperabilidad.
  • Innovación científico-tecnológica: investigación y modernización de las capacidades de defensa.
  • Reuniones periódicas de altos mandos: evaluación continua de los avances en la agenda bilateral.
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