Morales señala que el caso del oro en maletas sería un “volteo entre ministros” del Gobierno

El expresidente Evo Morales sostuvo este domingo que el caso del contrabando de oro incautado en el aeropuerto internacional de Viru Viru respondería a una pugna interna del Órgano Ejecutivo, calificando el hecho como un presunto “volteo entre ministros” para disputar el control de recursos económicos ilícitos.

Con esa declaración, el exmandatario salpicó la gestión de varias carteras de Estado involucradas en los controles de exportación: la Aduana Nacional (dependiente del Ministerio de Economía), la administración aeroportuaria (bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas), el Senarecom (Ministerio de Minería) y la Policía Boliviana (Ministerio de Gobierno).

El cargamento del metal precioso, que tenía como destino Dubái, fue retenido tras detectarse irregularidades en la documentación emitida por el Senarecom.

En su habitual intervención dominical, Morales afirmó que otros sectores tradicionales de la administración pública han dejado de ser el principal foco de irregularidades.

“Manejar gasolina o YPFB ya no es tanto negocio para robar”, aseveró, al tiempo de señalar que en el mercado informal el litro de diésel ha llegado a cotizarse hasta en 16 bolivianos.

Sobre este punto, reveló haber recibido la llamada de un productor agrícola que prefirió paralizar sus siembras antes que ceder ante supuestos cobros irregulares para conseguir combustible.

Morales realizó un recuento de los escándalos registrados en los últimos ocho meses, mencionando el denominado caso del “narco-avión” con marihuana líquida traída desde Estados Unidos, la incautación de “narco-maderas” y el transporte de divisas en un avión Hércules atribuido al Banco Central de Bolivia (BCB), sobre el cual puso en duda la versión oficial de que haya sido un vuelo único.

Finalmente, cuestionó el rol de la Fiscalía en la investigación del caso de las maderas con droga detectadas en Chile. Según Morales, el Ministerio Público intentó desestimar la contaminación del cargamento; sin embargo, sostuvo que la postura de las autoridades del país vecino ratificó que el proceso continúa abierto.