Mueren dos militares y dos mineros en Oruro tras un presunto ataque de jukus

Dos militares y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni (EMH) perdieron la vida la madrugada de este domingo en el yacimiento minero Posokoni, ubicado en el departamento de Oruro, tras un aparente ataque de jukus o ladrones de mineral.

El reporte del Ejército señala que cerca de las 01.00, durante el desarrollo de operaciones de seguridad preventiva, solicitado por la empresa Huanuni, se registró un incidente con un grupo de jukus.

“Durante el posterior repliegue, personal militar y trabajadores de la empresa cayeron al interior de una bocamina”, según un comunicado oficial.

Como consecuencia del hecho el sargento inicial Cristin Quispe Beltrán, perteneciente al Regimiento de Infantería Andina Nº 25 “Tocopilla” y el sargento segundo Jhonatan Abdul Condori Mamani del Regimiento de Infantería Nº 22 “Mejillones” murieron.

Además, se reportó el fallecimiento de dos trabajadores de la ESM, según el documento. El subteniente de Infantería Cristian Medrano Suárez resultó herido y fue evacuado a un establecimiento de salud de la ciudad de Oruro, donde recibe atención médica especializada.

“La secuencia exacta de los acontecimientos, las causas del incidente y la presunta utilización de material explosivo están siendo verificadas por las autoridades competentes”, precisa el comunicado.

El Ejército anunció la realización de las investigaciones técnicas y administrativas correspondientes y comprometió brindar toda la cooperación necesaria para el esclarecimiento objetivo y transparente de lo sucedido.