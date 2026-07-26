Retorno a clases: Cochabamba exigirá barbijo y tres departamentos mantendrán horario de invierno

Tras tres semanas de receso invernal, los estudiantes de todo el país retornarán este lunes 27 de julio a las aulas. Sin embargo, las autoridades educativas dispusieron medidas preventivas en algunos departamentos, como la ampliación del horario de invierno y el uso obligatorio de barbijo.

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, confirmó que el receso escolar concluyó el viernes 24 de julio y que las labores educativas se reanudarán en todo el país.

En La Paz, Oruro y Potosí continuará vigente el horario de invierno ampliado, debido a que las bajas temperaturas persisten en estas regiones.

"Habiendo realizado un análisis con las instancias correspondientes y las direcciones distritales, aún vamos a ingresar con el horario de invierno ampliado", informó el director departamental de Educación de La Paz, Víctor Hugo Sirpa.

En Cochabamba, el retorno a las aulas será con uso obligatorio de barbijo durante al menos dos semanas, como medida para prevenir contagios de herpangina y varicela entre los estudiantes.

"Por recomendaciones del Sedes, por lo menos dos semanas vamos a obligarlos a que vayan con barbijo a sus centros educativos, toda vez que no sabemos si alguien está enfermo y pueda contagiar", señaló el director departamental de Educación, Edgar Veizaga.

En tanto, Santa Cruz también reanudará las clases este lunes 27 de julio, luego de las tres semanas de receso escolar, sin que hasta el momento se hayan anunciado medidas adicionales para el retorno a las aulas.

Asimismo, en Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando se espera que las direcciones departamentales de Educación emitan durante esta jornada un pronunciamiento sobre las condiciones para el retorno a las actividades escolares.