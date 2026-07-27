Doria Medina oficializa la ruptura con Paz: 'Desde hoy seguimos caminos separados'

El empresario y líder la alianza política Unidad, Samuel Doria Medina, acaba de hacer conocer, la mañana de este lunes, la ruptura oficial en su relación con el gobierno de Rodrigo Paz. “Desde hoy … seguimos caminos separados”, dice sobre ese pacto que no fue oficial pero que fue ejercido desde noviembre pasado.

“Desde hoy lunes 27 de julio de 2026, Unidad Nacional (UN) y el gobierno de Rodrigo Paz seguimos caminos separados.

La razón es principalmente ética. Compartimos muchos aspectos de la ideología del gobierno, pero nos molestan sus formas de hacer (o no hacer) las cosas. También nos preocupa la corrupción, mal eterno y general, que por eso mismo debe enfrentarse de una manera decidida, lo que consideramos que no se está haciendo actualmente”, publicó Doria Medina desde sus redes sociales.

La ruptura entre Doria Medina y el gobierno no es reciente, solo que hoy fue oficializada por una de las partes. De hecho, la anterior semana algunos de los legisladores de Unidad dijeron que adoptarán el papel de oposición constructiva.

Ayer, en un mensaje también dado por redes sociales, Doria Medina planteó que el Presupuesto General Reformulado, que será tratado desde hoy en el Senado, debería incluir la promesa presidencial del 50/50. “En el Parlamento haremos oposición constructiva. Esto significa que apoyaremos las medidas que apunten a un cambio de modelo y que no conspiraremos en contra de la estabilidad del presidente.”

Por otro lado, en los últimos días se comentó sobre la situación de las cuotas que Doria ;Medina había logrado en el gobierno, sobre ello publicó: “Los militantes de UN que sigan en el gobierno después de hoy actuarán de forma personal y no comprometerán al partido”.

“A Rodrigo le deseo lo mejor, en especial que supere los problemas y deficiencias que nos han llevado a este punto”.