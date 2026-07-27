Para Manfred, los policías que saludaron a Evo "no tienen la culpa", sino es el Gobierno que debe tomar acciones

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionó que se pretenda castigar a los dos policías que fueron filmados saludando a Evo Morales, porque considera que el tema de fondo es la falta de acciones del Gobierno respecto al expresidente.

"Los policías no tienen la culpa. Quien tiene que tomar las acciones correspondientes es el Gobierno, porque si no hay ninguna instrucción, entonces qué pueden hacer los policías, absolutamente nada", dijo Reyes Villa.

El Gobierno anunció el repliegue de los dos policías y el inicio de proceso disciplinario en su contra, después de conocerse el video donde Morales saluda con ellos y hace comentarios sobre la situación política del país.

En criterio de Reyes Villa, "no se puede castigar a los dos policías por haber saludado a un expresidente".

"Si es que el Gobierno no toma las acciones, bueno, la cosa va a continuar en la misma situación de subversión, la situación de tratar de desestabilizar", agregó el alcalde.

En enfatizó que, más allá del proceso a los policías, el tema de raíz es tomar decisiones de fondo.