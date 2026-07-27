Ministro Zamora desmiente denuncias contra el nuevo gerente de BoA y pide que lo dejen trabajar

"No nos dejan trabajar", denunció este lunes el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, al desmentir las denuncias contra el nuevo gerente de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera.

Mediante un reporte, desde el Ministerio de Obras Públicas se recordó que el nuevo Gerente General de BoA cuenta con más de 40 años de experiencia en la aviación civil y militar y acumula 18.301 horas de vuelo.

Además, se desempeñó en BoA, AeroSur y Lloyd Aéreo Boliviano. También desarrolló una destacada carrera en la Fuerza Aérea Boliviana, donde fue comandante de Escuadrón e Instructor de Vuelo.

"Finfera destacó por su amplia trayectoria, experiencia en gestión y conocimiento de la aviación comercial", se subraya.

En rueda de prensa, Zamora aseguró que Finfera no tiene ningún proceso pendiente.

"Hay gente que se presta a este tipo de mala información", lamentó.

Afirmó que el nuevo gerente de BoA fue elegido tras un proceso de evaluación de postulantes que participaron en una convocatoria pública, abierta y transparente, a la que se presentaron decenas de profesionales del sector aeronáutico.

"Hay que dejar (trabajar) al nuevo gerente, que realmente ha sido una buena decisión, una persona con experiencia, una persona que sabe y tiene que llevar a BoA hacia adelante", remarcó Zamora.