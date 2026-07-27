Mueren dos militares y dos civiles tras enfrentar a “jucus” en mina de Huanuni

La madrugada de ayer, durante un operativo de seguridad preventiva, cuatro personas murieron (dos militares y dos trabajadores)tras enfrentar a un grupo de ladrones de mineral (denominados “jucus”)en el cerro Posokoni de la Empresa Minera Huanuni, en Oruro.

El informe del Ejército detalla que durante el repliegue del minero y militares, éstos cayeron al interior de una bocamina no lograron sobrevivir a las heridas.

Las víctimas fueron identificadas como el sargento Cristian Quispe Beltrán, y el sargento segundo Abdul Condori Mamani. Los dos trabajadores fallecido, hasta ayer no estaba identificados. En tanto, el Comando General del Ejército inició las investigaciones técnicas y administrativas, mientras que la Policía y la Fiscalía también trabajan para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las murieron las cuatro personas.

Según el reporte oficial,las víctimas perdieron la vida tras los enfrentamientos en el yacimiento Posokoni donde un grupo de “jucus”, habría emboscado a personal de seguridad del Ejército y la Policía.

El informe detalla también que subteniente de Infantería Cristian Medrano Suárez resultó gravemente herido y recibe atención médica en un centro de salud de la ciudad de Oruro, según el documento.

La secuencia de los acontecimientos, las causas del incidente y la presunta utilización de material explosivo “están siendo verificadas por las autoridades competentes”, agrega el documento.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, expresó sus condolencias por las muertes y pidió que las circunstancias del hecho sean “esclarecidas mediante una investigación rigurosa, objetiva y transparente”.

Roberto De la Cruz, exdirigente obrero de El Alto y tío de uno de los sargentos fallecidos contó a Brújula Digital que dirigentes sindicales y personas que estuvieron cerca de los hechos le informaron que el ataque fue planificado y ejecutado con armamento de alto poder.

“Se ha registrado un violento ataque de decenas de jukus alrededor de la mina estatal de Huanuni. En ese momento, los efectivos de seguridad y militares que se encontraban de patrullaje fueron sorpresivamente emboscados con armas de fuego y dinamitas”, contó.

“Tras ser reducidos, miren la forma en la que los hicieron caer por la fuerza hacia los vacíos”, afirmó De la Cruz.

De la Cruz cuestionó que quienes custodian uno de los principales centros mineros no cuenten con el equipamiento suficiente para enfrentar a grupos armados.