Paz se reunirá este martes en Perú con Fujimori y autoridades de Estados Unidos y Emiratos Árabes

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostendrá mañana martes en Perú reuniones bilaterales con su homóloga electa Keiko Fujimori, autoridades de Estados Unidos, Emiratos Árabes y otros, informó el canciller Fernando Aramayo.

"Vamos a tener una reunión bilateral con doña Keyko Fujimori el día de mañana a horas 10.40", confirmó este lunes la autoridad en contacto con Bolivia Tv desde Lima, Perú.

Indicó que Paz además sostendrá reuniones con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan; y otras autoridades.

"Vamos a sostener un conjunto de reuniones bilaterales (...) en medio de esta fiesta que deseamos sea un motivo de celebración para todos los hermanos de Perú", resaltó el Canciller de Bolivia.

La ceremonia de posesión de la mandataria peruana se llevará a cabo este martes, 28 de julio, en el Palacio Legislativo, en Lima, y contará con la presencia de varios mandatarios de la región, así como del rey de España, Felipe VI, según los datos oficiales.

"Venimos con una agenda clara, restablecer el diálogo diplomático entre ambos países, hemos venido avanzando en una agenda binacional que va a permitir que demos materialidad a una aspiración que iniciamos con el presidente Rodrigo Paz, instalar el gabinete binacional boliviano - peruano a corto plazo", subrayó Aramayo.

A inicios de este mes, Fujimori fue proclamada presidenta electa de la República del Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia encabezada por el Jurado Nacional de Elecciones, en Lima.

La líder de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el vecino país, tras ganar la segunda vuelta electoral con 9.223.396 votos (50,135%), frente a los 9.173.755 votos obtenidos por el candidato de izquierda Roberto Sánchez (49,865%).