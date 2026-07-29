Paz y Fujimori acuerdan fortalecer proyectos ligados a Ilo, Guaqui y Cobija

Los presidentes de Bolivia y Perú, Rodrigo Paz y Keiko Fujimori, respectivamente, acordaron ayer impulsar tres prioridades de integración y conectividad: fortalecer el puerto de Ilo, consolidar el corredor Guaqui - Desaguadero - Puno y desarrollar la integración del norte amazónico mediante la ruta Cobija-Extrema.

Acompañado del canciller Fernando Aramayo, el jefe de Estado asistió al acto de transmisión de mando de la presidenta electa de Perú con una agenda de reuniones bilaterales.

“Como parte de una gran agenda internacional en Perú, sostuvimos una reunión bilateral con la presidenta del Perú, @KeikoFujimori, coincidimos en que Bolivia y Perú tienen una oportunidad histórica para profundizar su integración y construir una agenda de desarrollo compartido”, posteó el mandatario tras su reunión con la flamante mandataria del país vecino.

Paz indicó que en ese marco, Perú y Perú impulsarán prioridades de integración y conectividad.

“Impulsaremos tres prioridades de integración y conectividad: en lo marítimo, fortalecer el puerto de Ilo como salida al Pacífico para Bolivia; en lo ferroviario, consolidar el corredor Guaqui - Desaguadero - Puno para potenciar el comercio regional; y en lo carretero, desarrollar la integración del norte amazónico mediante la ruta Cobija-Extrema, conectando Beni y Pando con el puerto de Chancay. Más integración significa más comercio, más inversión y más oportunidades para nuestras patrias”, explicó.

País hermano

“Perú es un país que, para nosotros, es un país hermano, la cercanía nos compromete a poder trabajar una agenda que es económica, es cultural, es de seguridad, es geopolítica y ni hablar del aspecto fundamental que nos une, la Comunidad Andina, queremos relanzarla de la mano del Perú”, informó el presidente Paz, luego de tener una reunión con la flamante presidenta electa en la cual se planteó reactivar una Comisión Binacional.

Otros encuentros

Además de Fujimori, Paz se reunió con sus homólogos de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; y de Chile, José Antonio Kast. También tiene previsto encuentros con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos; y representantes de otras delegaciones que participaron en la transmisión de mando en Perú, según información oficial.