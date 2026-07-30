Ejecutivos de la SIP destacan el rol de la innovación y la IA en el periodismo

País
Redacción Central
Publicado el 30/07/2026 a las 8h22
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“El periodismo sigue siendo esencial para la democracia, y su futuro depende de nuestra disposición a innovar sin comprometer nuestros principios”, dijo ayer Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la inauguración de la Conferencia  SIPConnect 2026 que reúne en Miami a expertos de varios países quienes hablarán de la Inteligencia Artificial (IA) y el periodismo.

El Grupo Multimedia conformado por Los Tiempos de Cochabamba, La Prensa y El Alteño de La Paz es parte de la SIP y participa de este ciclo de conferencias que termina hoy, 30 de julio.

Manigault agradeció a  los patrocinadores, ponentes y aliados de la SIP, especialmente  a Google News Initiative por lanzar el AI Video Lab de esta semana, “una iniciativa que demuestra cómo la colaboración puede dotar a las redacciones de herramientas prácticas para prosperar en un entorno en rápida transformación”, dijo.

Según Manigault, la inteligencia artificial se ha convertido en la fuerza tecnológica definitoria que está moldeando el periodismo. “Está transformando la forma en que se recopilan, verifican, producen, distribuyen y monetizan las noticias. Ofrece oportunidades notables para mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a la información, fortalecer el periodismo de investigación, personalizar la experiencia de las audiencias y crear nuevos modelos de negocio”, explicó el presidente de la SIP.

Sin embargo, Manigault acotó que la IA también plantea profundas preguntas sobre transparencia, derechos de autor, desinformación, sesgos, rendición de cuentas y el papel indispensable del criterio editorial humano.

“La tecnología por sí sola no determinará el futuro del periodismo. Será definido por las decisiones que tomemos como editores, directores y defensores de la prensa libre”, dijo  en mparte de su discurso.

A tiempo de dar la bienvenida a los participantes, el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, explicó que en las conferencias se hablará de innovación, inteligencia artificial, audiencias, sostenibilidad y nuevos modelos para el periodismo.

“Pero antes de entrar en esas conversaciones, quisiera describir el clima en el que ocurren. Porque innovar hoy significa responder a un contexto de erosión democrática y de crecientes restricciones a la libertad de expresión. Nos reunimos en medio de un deterioro y retroceso de la libertad de expresión en buena parte del continente”, dijo Lauría.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

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